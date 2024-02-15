До дня голосования на президентских выборах в России остается ровно один месяц. Предвыборная компания как таковая отсутствует и напоминает игру в одни ворота, порождая глубокую апатию среди россиян. В условиях культивирования двоемыслия и насаждения цирка одного актера подобная политическая траектория выглядит очень тревожной, ведь будущность страны остается заложницей трухлявого вождизма.

Подспудно Путин опасается не революционного, но естественного развала своей системы. Потому в каком-то спешном порядке ищет баланса на внешнем контуре, одновременно заигрывает, как с Трампом, так и Байденом, называя последнего более опытным, прогнозируемым человеком старой формации. Это интересный ход, направленый на мобилизацию ультраконсервативного электората. Если в ход идут такие странные приемы, то выходит даже в этом сегменте у Путина есть проблемы.

Назвать беспроблемным политика, который всего опасается никак нельзя. Иначе действующий президент не отказался бы от участия в дебатах. Учитывая, что в бюллетене всего 4 кандидата на пост президента, то достойным было бы вступить с ними хотя бы в имитационные спарринги. Но Путин делать этого не хочет, т.к. это приведет к демонстрации того, как стоящие силовики не уверены в нем. Ему даже не смогли подобрать маломальски адекватного оппонента, а то как бы чего не вышло. В итоге мы имеем путинский монолог, который отталкивает людей. Никакой интриги нет, отсутствует неопределенность, а значит и идти голосовать не нужно. Какой-то очередной пеньковый плебисцит получается. Убого все сие действо.

Вызывает сомнения образ Путина-хранителя традиций. В стране где политик номер один не может сформулировать цели вторжения в Украину; где распадается 8-9 из 10 браков; деятели официозной культуры тусят на голых вечеринках, а потом лицемерно едут отмаливать грехи на разрушенный Донбасс, – о каких консервативных ценностях можно вести речь? Тотальный обман, деструктив и симулякры. Чем больше Путина в каждом утюге, тем больше все происходящее ассоциируется только лишь с ним. Такова цена узурпации власти, когда на одного персонажа система повесила все свои проблемы. В какой-то мере довольно удобно, ведь в судный день можно будет легко найти козла отпущения, который сковывал развитие ростков альтернативных сценариев развития. Да не только сковывал, а прямо-таки душил, как в случае с ликвидацией Пригожина, либо тюремным заточением Навального.

Совершенно жалко в свете сказанного выглядит продолжение информационной операции с интервью Путина американскому медиа-боевику Карлсону. В Кремле недовольны: двухчасовой треп бессменного царька "посмотрели" 200 млн. лиц. С мнением "гегемона" соприкоснулось лишь 2% населения планеты. Реакция Запада на исторические размышлизмы вождя русского мира и адепта нового мировоззрения довольно куцая. Ну, совсем неуважительно прямо для персонажа вселенского масштаба.

Дополнительные рефлексии Путина на счет интервью Такеру в общении с лакейчиком Зарубиным демонстрирует недовольство действующего хозяина РФ. Среди российской публики, если опираться на данные Mediascope, программное интервью было на 19 месте по популярности среди программ ТВ с 4 по 11 февраля. Россиянам плевать на Путина! От досады он наверно рвал себе волосы во всех местах. Это следует из дополнительных тезисов. Путин радикализировался и сожалеет, что не начал войну против Украины раньше. Он недоволен Карлсоном, который обошел острые углы и превратил его монолог в нечто пресное и избитое. Ощущается неуверенность Путина в союзе с Трампом, который дает большие обещания, но не может их реализовать.

Вот так прошел интерес к Путину, который из-за своего скудоумия, комплексов, страхов не смог вовремя уйти. Сторонники трансфера не простят ему продление сидения, а население России взяло его в игнор, т.к. он не интересен. Для мира же Путин выглядит жалким. Не самый красивый и вовсе неумный финал правления.