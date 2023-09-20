В начале осени в России вновь активизировались слухи о возможной новой волне мобилизации. В то же время прокремлевские аналитики и пропагандисты уверяют, что нынешних способов пополнения армии должно быть достаточно для удовлетворения нужд фронта. Показательно, что пропаганда долгое время не признавала того факта, что мобилизация, по сути, все это время не заканчивалась, и продолжается до сих пор. Однако теперь все больше лояльных властям экспертов открыто признают это, пишет Jamestown Fundation.

В частности, известный российский военный эксперт Александр Артамонов прямо заявил, что мобилизация "уже идет", однако носит добровольный характер, поскольку ее участникам "хорошо платят". При этом он отметил, что "мобилизационный резерв" в России составляет два миллиона человек, не достигших 35-летнего возраста, и их легко можно будет привлечь на фронт в случае необходимости.

Близкий к администрации президента РФ Telegram-канал "Незыгарь" чуть менее оптимистичен. Он признает, что "количественные показатели работы по привлечению добровольцев в зону СВО не достигли необходимых значений в 400 тысяч человек", хотя и называет промежуточные результаты "неплохими". Также прокремлевские аналитики уверяют, что ставка будет делаться на стартующий 1 октября осенний призыв, отмечая, что с увеличением призывного возраста база потенциальных призывников расширится.

Видео дня

Очевидно, что власти пытаются любой ценой избежать повторения ошибок первой волны мобилизации, вызвавшей резкий отток потенциальных призывников за границу. В частности, глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил о предстоящей ротации мобилизованных военнослужащих, на смену которым, по его словам, должны прийти добровольцы-контрактники. Исходя из этого, депутат подчеркнул, что "в новой частичной мобилизации у России сейчас потребности нет".

Однако на практике, как отмечают эксперты, большинство контрактников составляют все те же мобилизованные и призывники. Буквально пару месяцев назад в СМИ вновь прошла волна сообщений, что мобилизованных заставляют подписывать контракты силой. Замминистр обороны Украины Анны Маляр (подала в отставку – КР) в июле заявляла, в случае отказа подписания контрактов командиры прибегают к шантажу и угрозам в адрес подчиненных. Данная информация подтверждается и российскими независимыми медиа. Журналисты-расследователи отмечают, что срочников агитируют подписать контракт через несколько месяцев службы, а тем, кто отказывается это сделать, угрожают, что дальше их все равно призовут в рамках мобилизации.

Еще одним способом пополнения армии без официального объявления новой волны мобилизации может стать продолжение "дела" погибшего основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, но уже на более системном уровне. В начале сентября Минобороны России предложило ставить на "особый воинский учет" заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Данный учет планируется проводить прямо в колонии, без явки в военные комиссариаты.

Несмотря на оптимистические прогнозы российских военных экспертов, похоже, что пополнение армии в виде наемников и уголовников не решает проблемы на фронте. Согласно данным американского Института изучения войны и украинских военных, Россия испытывает не только проблемы с нехваткой современной военной техники и беспилотников, но и с личным составом. В частности, из-за невозможности организовать эвакуацию раненых из прифронтовых районов часть персонала отказывается выполнять свои боевые задачи, а взаимодействие между различными частными военными компаниями не налажено.

С другой стороны, привлечение на фронт большего количества людей грозит обернуться ростом социального недовольства. Российское общество формально смирилось с войной как с некой неизбежностью, однако на практике в массе своей не только не желает участвовать в ней, но и негативно относится к ее участникам. В начале августа компания молодых людей в Забайкалье избила "ветерана спецоперации", назвав его убийцей детей и сорвав с него медали, а уже через месяц российские военные аналитики стали жаловаться на то, что подобные случаи "становятся печальной обыденностью России".

Чаще всего против ветеранов так называемой "СВО" выступают представители национальных меньшинств. По словам российских военных, 3 сентября "лица кавказской национальности" избили вернувшегося с войны ветерана в Ростовской области. В начале августа двух "участников СВО" насмерть забили в Туапсе, а еще раньше в Челябинской области уроженец Таджикистана убил "участника спецоперации" по причине его военного прошлого.

В результате российским властям приходится проходить между Сциллой и Харибдой, с одной стороны, постоянно пополняя армию, чтобы избежать обрушения фронта, но с другой стороны, не навязывая чрезмерно военную повестку населению, чтобы не усилить и без того растущую социальную напряженность.

Похоже, что в этой ситуации главным расчетом Кремля остается надежда на то, что Запад ищет возможности для мирных переговоров с Москвой, и готов ради этого поступиться интересами Украины. Подобные мнения стали все чаще звучать в российской пропаганде. Если ранее украинский лидер Владимир Зеленский выступал в ней как "марионетка Вашингтона", то сейчас пропагандисты принялись уверять, что именно он "шантажирует Запад", мешая тому закончить войну.

Особые надежды Кремль возлагает на то, что после американских выборов новая администрация США перестанет поддерживать Украину. Похоже, что до этого времени Москва выбрала тактику вялотекущего пополнения армия полудобровольным методом. Однако в случае, если его ожидания не оправдаются, Кремль столкнется с серьезной дилеммой военных неудач с одной стороны или социального недовольства с другой. Обе эти перспективы крайне неприятны для российских властей.