Кремль готовит провокацию на Курской АЭС: уже согласовывают план эвакуации – ЦНС

Россияне могут планировать провокацию на Курской АЭС. В настоящее время они проводят подготовку к эвакуации населения из зоны вероятного радиоактивного загрязнения на случай "применения вероятным противником обычных средств поражения": местные власти обязали создать транспортный реестр.

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В то же время, эвакуировать в случае осуществления провокации планируют до 57 тысяч, при том, что в одном лишь Курске живут минимум 435 тысяч жителей. Соответствующие документы оказались в распоряжении Центра национального сопротивления.

В ЦНС утверждают, что в России планируется провокация на Курской атомной электростанции. Об этом может свидетельствовать подготовка региона к эвакуации местного населения.

"По данным подполья в Курской области продолжается подготовка к эвакуации из зоны вероятного радиоактивного загрязнения, в случае аварии на АЭС. Для этого местным властям поставили задачу создать транспортный реестр. Соответствующие документы попали в распоряжение Центра национального сопротивления", – говорится в сообщении.

В то же время, если провокация будет осуществлена, большинство жителей региона Россия бросит на произвол судьбы: спасать оккупанты собираются всего несколько процентов населения Курской области.

"В общей сложности эвакуировать планируют от 21 до 57 тысяч человек, при том, что население области более 1 млн человек, а самого Курска 435 тыс. То есть речь идет о 5% от населения областей, что свидетельствует об избранности тех, кто попал в список" , – рассказали в Центре национального сопротивления.

"Счастливчиков", которые попадут в списки на эвакуацию в случае осуществления россиянами провокации на Курской АЭС, будут вывозить на север региона, в частности, в населенные пункты Железногорский, Большое Солдатское, Щегры, Горшечное.

"Заметим, Силы обороны Украины действуют исключительно на территории Украины и не планируют никаких атак на атомные станции. Эта провокация необходима самим россиянам, чтобы отвлечь мир от захвата ЗАЭС", – резюмировали в ЦНС.

Расстояние от Курской АЭС до пограничного Глухова Сумской области составляет более 100 км.

Напомним, 10 августа в Беларуси заявили о пожаре на Мозырском НПЗ. На нефтеперерабатывающем заводе в 15 км от Мозыря Гомельской области спасатели в течение часа ликвидировали факельное горение из задвижки установки по производству бензина.

Ранее в Службе безопасности Украины предостерегали, что, по данным разведки, наемники ЧВК "Вагнер", массово переехавшие в Беларусь из РФ, могут спровоцировать вовлечение в войну против Украины и солдат РБ. Именно с этой целью они могут проводить диверсии на таком стратегическом объекте, как Мозырский НПЗ.