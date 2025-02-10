Краснодарский край РФ атаковали БПЛА: сообщается о пожаре на Афипском НПЗ. Видео

В России в ночь на понедельник, 10 февраля, снова пожаловались на атаку БПЛА. В частности, дроны фиксировали в Краснодарском крае, там было слышно взрывы и якобы работала ПВО оккупантов.

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В то же время, как пишут в сети, БПЛА якобы ударили по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу, а также НПЗ в Славянске-на-Кубани. А в самом Краснодаре обломки дрона упали на крышу многоэтажки.

В пропагандистских Telegram-каналах писали о дроновой атаке около часа ночи. Жители Славянска-на-Кубани насчитали по меньшей мере 10 взрывов.

Канал ВЧК-ОГПУ утверждает, что БПЛА атаковали два НПЗ в Афипском и Славянске-на-Кубани Краснодарского края. Опубликованы также кадры из Афипского, на которых видно пожар. Это предприятие уже неоднократно было целью для дронов, ведь поставляет топливо для российских военных.

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Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил о повреждении в Краснодаре из-за БПЛА жилого комплекса "Центральный". По его словам, дрон "сбили над городом, обломки упали на техническую надстройку на 19 этаже здания".

Так российский чиновник подтвердил, что по многоэтажке был "прилет" из-за работы противовоздушной обороны оккупантов. Кондратьев констатировал, что никто не пострадал.

Мэр Краснодара Наумов также заявил, что обломки "сбитого украинского дрона" упали на технические помещения на крыше дома в районе Сенного рынка, и что жертв нет.

"На месте работают специальные службы и правоохранительные органы, территория, где это произошло, оцеплена. Идет поквартирный обход, чтобы уточнить, не пострадали ли жилые помещения", – говорится в заявлении губернатора Краснодарского края.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 февраля украинские дроны атаковали нефтебазу "Албашнефть" в Краснодарском крае РФ. В результате атаки на территории вражеского объекта зафиксированы существенные повреждения.

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