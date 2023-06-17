Как бы ни бодрилась прикормленная Кремлем и лично Путиным политическая и деловая элита России, но выхода у нее нет и ее будущее весьма сумрачно. 24 февраля 2022 все перевернуло безвозвратно. Недвижимость и яхты за рубежом арестованы и никуда не сунуться, кроме стран Африки и Эмиратов. О любимой Европе и Соединенных Штатах приходиться забыть, как о сладкой далекой сказке. Впереди – суровая и жестокая реальность потерять все, что добыто "непомерным трудом".

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На Петербургский международный экономический форум приехали в основном условные лидеры ряда стран Африки и Азии, но присутствовали и некоторые особи Запада, очень любящие деньги. Рядом с Путиным, к примеру, на подиуме сидел небезызвестный американский "политолог" Дима Саймс, знаменитый своей пророссийской позицией и политической проституцией. Без хорошего гонорара от Кремля там не обошлось. Из лидеров государств речь Путина на этот раз слушал один единственный президент африканской страны. Даже Лукашенко и Токаев не решились участвовать в этот шабаше.

Удавка санкций затягивается на российской экономике все туже. Цены на товары и услуги растут, как грибы в дождливый летний день, доллар стоит уже 85 рублей и к осени скорее всего перевалит за сто. Поездку на отдых в Дубай или Египет могут позволить в России лишь немногие, а на российском юге либо природные катаклизмы либо война. Остается сидеть с удочкой на своем пруду и ловить карасей. Россия почти вернулась туда, откуда убежала – в СССР. Удивляет только одно, – народ вчистую забыл историю своей страны и упорно наступает на те же грабли. Ко всем "прелестям" финансовых потрясений России очень скоро может добавиться еще одно и крайне неприятное. FATF (Организация по борьбе с отмыванием денег) может включить Россию в черный список и тогда любые трансакции станут невозможны ни в Россию, ни из нее. Как в таком случае Москва будет продавать свое сырье и покупать товары даже в Китае нам неведомо. Кормить же россиян будут волшебники, достающие кроликов из пустой шляпы.

Нашла коса на камень. Маниакальное желание Вовы Путина вернуть в кресло Президента Украины Виктора Януковича обернулось для всей России катастрофическими последствиями. Теперь не то, чтобы Киев за три дня, а удержать бы Луганск. Поведение Путина описал очень хорошо в свое время Федор Достоевский в бессмертном романе "Игрок". Отказаться от желания все время ставить в рулетке на Zero и проиграться до последнего рубля он уже не может. Иллюзия несокрушимости тащит страну в бездну. Народ России смирился со своей участью и решил: пусть будет, что будет. Для Запада проблема встает лишь одна – что делать с больным народом в России после победы Украины и ухода или ареста Путина? Большой вопрос.