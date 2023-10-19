'Королева криптовалют' родом из Украины провернула грандиозную 'схему' в РФ с 'кражей' 1,5 тонны наличных: ее обвинили в помощи ВСУ

28-летняя уроженка Украины Валерия Федякина была арестована в РФ по обвинению в мошенничестве и краже 7,5 млрд рублей наличными (около 2 млрд грн) весом около 1,5 тонны. Российское следствие заявляет, что женщина обманула рынок теневых обменников криптовалют, а часть украденных денег якобы переводила на нужды Вооруженных сил Украины. По словам адвокатов Федякиной, подозреваемая, напротив, поддерживает войну и готова пожертвовать средства армии РФ.

Об этом пишут российские СМИ, которые окрестили фигурантку "королевой криптовалют". Пропагандисты утверждают, что Федякина, известная под псевдонимом Bitmama, получала деньги от россиян и путем различных банковско-криптовалютных операций обещала вывести валюту за рубежом, получая свой процент.

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В апреле 2023 года к ней якобы обратился знакомый, безработный москвич по имени Гагик Гулакян который захотел инвестировать в недвижимость в Дубае (ОАЭ). Ему Федякина якобы предложила вложиться в ее бизнес и получить выгодный 1% от общей суммы вложений.

Гулакян якобы дал ей наличными 6,7 млрд рублей, но Федякина перестала выходить на связь. Вместе с ним якобы пострадали еще два россиянина, которые отдали 750 млн рублей также для покупки недвижимости в Дубае.

РосСМИ, ссылаясь на источники, пишут, что, по данным следствия, часть денег Федякина переводила на нужды ВСУ. Однако ее адвокат уверяет, что девушка, наоборот, поддерживает "спецоперацию" и готова пожертвовать средства армии РФ.

Против Федякиной возбудили дело по статье "кража" и отправили под стражу до 15 ноября. 17 октября девушка, которая находится на 7-м месяце беременности, пыталась оспорить арест, но Мосгорсуд оставил ее под стражей. Если она дальше будет в СИЗО, после родов ее разлучат с ребенком.

По словам адвокатов, их подзащитная уверена, что все это – спланированная операция против нее, и Федякина сама является жертвой – якобы она выводила деньги для клиентов из своего кармана, а те обещали вернуть, но так и не вернули.

РосСМИ также опубликовали письмо Федякиной из СИЗО, адресованное некоему Сергею Менделееву. Издание decenter.org отмечает, что беременная женщина вряд ли справилась бы сама с таким количеством наличных денег, ведь заявленные следствием 7,5 млрд рублей весят около 1,5 тонны (вес "наибольшей" российской купюры в 5000 рублей – 1,02 грамма).

Как сообщал OBOZ.UA, хакер Джимми Чжун, осужденный за кражу более 50 тыс. биткоинов в 2012 году, попался на транзакции в 800 долларов. Его разоблачение привело к раскрытию одного из самых громких криптопреступлений в истории США.

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