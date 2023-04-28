Количество россиян, поддерживающих войну против Украины, возросло: данные нового соцопроса

В апреле среди жителей страны-агрессора РФ усилилось внимание к ситуации вокруг Украины. Однако больше россиян начали поддерживать действия своих военных преступников, направленные против нашего государства и его граждан.

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Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного аналитическим центром "Левада-Центр". Так, в текущем месяце 43% россиян определенно поддерживают войну в Украине, при том, что в марте их количество было на уровне 41%.

В то же время 32% жителей РФ скорее поддерживают войну, в марте их был 31%. Более того, количество россиян, которые не поддерживают кровавые зверства Кремля в нашей стране, в апреле уменьшилось. Таких людей стало 16%, а в марте было 20%.

При этом, увеличилась доля респондентов, выступающих за переход к мирным переговорам. Больше россиян начали переживать из-за контрнаступления ВСУ и поставок западного вооружения украинской армии.

Примечательно, что более половины опрошенных считают, что основные трудности, связанные со "спецоперацией", еще впереди и сильно беспокоятся по этому поводу.

Наиболее внимательно за происходящим в нашей стране следят россияне в возрасте 55 лет и старше. Однако гибель мирных украинцев беспокоит всего лишь 22% жителей государства-террориста.

Только 19% россиян выступают против насилия, которое, как считают, надо решать переговорами и всего лишь 11% понимают, что РФ напала на Украину – суверенное и независимое государство.

Отметим, опрос был проведен 20-26 апреля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения. В нем участвовали 1623 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось методом личного интервью.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале 2023 года в России количество граждан, поддерживающих продолжение войны против Украины, резко снизилось после объявленной в сентябре диктатором Владимиром Путиным так называемой частичной мобилизации. И так же резко оно возросло после того, как власти объявили об окончании призыва в оккупационные войска.

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