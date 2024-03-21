А собственно кого Россия выбирала 15-17 марта 2024 года?

Разговоры о том, что у Владимира Путина есть двойники, начали появляться в Сети еще в двухтысячных, в так называемые нулевые. Можно миллионы раз смеяться, и утверждать о конспирологии и теории заговора, но появление двух, а то и трех "Президентов РФ" одновременно в прямых включениях из разных регионов России, постоянные пластические операции (чтобы подогнать лицо лидера под "средний знаменатель" группы дублеров), разница в лице в течение одного дня в различных эфирах, разный рост на видео при встрече с лидерами иностранных делегаций, - вот далеко не полный перечень причин, на которые стоит обратить внимание.

И российская, и зарубежная элита замечает подмену "оригинала". Более того, она еще и проинформирована, кто находится перед ними. Лакмусовой бумажкой является Александр Лукашенко, который резко меняет поведение в зависимости от того, кто перед ним находится. Однажды, он даже назвал перед камерами президента РФ Володей, что в принципе недопустимо по протоколу. Более того, Лукашенко перехватывает инициативу, как это было на встрече в Кронштадте. Он перехватил инициативу у Путина и стал первым номером в общении с прессой. Лукашенко позволяет себе шутить, ерничать при двойнике. Когда же Лукашенко находится рядом с "бункерным", он крайне меняет поведение, потому что понимает, что перед ним властелин, а он — человек подчиненный. И шутки заканчиваются. Начинается дрожь в коленях и голосе.

Также, некоторые премьер-министры, например, чиновники Киргизстана, позволяют себе опаздывать на встречу с двойником. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган позволяет вести себя совершенно иначе на встрече с двойником, и даже секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин тоже кардинально меняют свое поведение при "бункерном" Путине. Патрушев крайне осторожен, крайне выдержан. А Нарышкин от страха буквально с дребезжанием в голосе, блеет что-то невразумительное. Когда они встречаются с двойником, Патрушев позволяет себе брать инициативу, а Нарышкин себя ведет достаточно смело и непредвзято.

Российская элита не рискует выставлять двойника на встрече с иностранными лидерами. Все мы помним, как один раз двойник попал на встречу с Ангелой Меркель, в ее бытность канцлером ФРГ. И тогда случился конфуз, когда Меркель задала простой вопрос на немецком языке. Тот, кто играл роль Путина, совершенно этого не понял. Но мы же понимаем, что Путин в Дрездене, выполняя определенные задания Комитета государственной безопасности СССР, знал немецкий язык на очень хорошем уровне. Простые грамматические формы такой человек не забудет никогда. И, кстати, после этого двойника уже не выпускали на серьезные международные встречи.

Все эти признаки и говорят об использовании двойников, но подробнее об этом ниже.

Еще в 2016 году российским журналистом Кашиным еще - исследователями были выделены семь двойников - "Путиных", появляющихся на публике и на голубом экране. Итак, "подвиды" клонов Путина включают в себя следующих представителей:

- "Говорун" - мастер озвучивания телесуфлера в 2013-2015 годах во время проведения прямых линий и фильма-разоблачения об аннексии Крыма.

– "Удмурт" – появлялся на публике редко, считается не особо похожим на оригинал, участвует в массовых мероприятиях, где его показывают не крупным планом, а на общем фоне.

– "Синяк" – появился в 2010-м, запомнился как раз синяком на левой скуле, неудачная "модель".

– "Кучма" – появился во время поездки по Средней Азии, отличается от "настоящего" Путина крупным и более мягким и толстым подбородком.

– "Дипломат" – участвует во встречах с иностранными лидерами и дипломатами, в других публичных мероприятиях. Замечен в 2015-м. Отличается тем, что выглядит очень молодо.

– "Банкетный" – здесь уже амплуа обозначает сам функционал и места, где присутствует этот "двойник".

– "Оратор" – наиболее хорошо известный "двойник" президента, который регулярно проводит совещания, прямые линии с населением, участвует в больших и многочасовых пресс-конференциях, транслируемых на всю страну и остальной мир.

Перечислять особенности губ, структуру носа, мочек и формы ушных раковин, форму черепа, постоянно меняющуюся форму бровей, линии роста волос, и т.д. - нет смысла, каждый желающий может все это для себя найти в интернете. Он пестрит таблицами и сравнительными фото с одного ракурса. Походка, часы на разных руках, положение рук при ходьбе - все анализируется, и вывод становится очевиден — это разные люди.

Помимо странной резкой "забывчивости" немецкого языка у Президента, был еще странный эпизод во время визита в Италию, ведь как было не встретиться с другом - Сильвио Берлускони, который находился чуть ли в пятидесяти метрах, а ведь не подошел даже, прыгнув в самолет.

Как известно, для аудиенции с Путиным, приближенный пул кремлевский пропагандистов и других страждущих в ожидании аудиенции "царя" вынуждены просидеть несколько дней на карантине. Встречи с иностранными гостями и своими чиновниками Путин проводит за шестиметровых столом, чем становится героем мемов и карикатур по всему миру. Паранойя Путина вызывает только юмор в данном случае. И после этого он показательно фотографируется в Дагестане в толпе местной молодежи? Или для поднятия рейтинга мачизма садится в модернизированный ТУ-164 "Илья Муромец" и радостный выплывает давать интервью после посадки? Что-то для параноика это чересчур рискованно. Кстати, после полета Путин был не очень-то на себя - бункерного деда. Но не суть. Из классификации и семи двойников Путина, сейчас осталось идентифицированных три, и то с новыми "названиями". Куда же делись предыдущие клоны?

На сегодня неизвестно точное количество подставных людей̆, которых использует Президент России. Поскольку эта информация тщательно скрывается и является государственной̆ тайной̆. К тому же, вряд ли о двойниках Путина знает весь Кремль. Такой̆ информацией̆ владеют лишь надежные люди, которые входят в очень близкий̆ круг российского диктатора.

В 2023 году известный журналист, вынужденный покинуть Россию, Саша Сотник, заявил, что "в стаде двойников Путина случился падеж скотины". Стало известно, что скончался Аклаев Максим Борисович, внешний объект №4 службы безопасности Путина, исполнявший функции дублирования объекта №1. Первое появление на публике датируется декабрем 2014 г., далее эпизодически появлялся в январе 2015, июле 2019. Очень велика вероятность, что остальных "пропавших из виду "двойников Президента Путина кремлевская власть отправила на вечный "заслуженный отдых".

Зачем тогда "бункерный" Путин использует двойников?

Как минимум, можно увидеть два фактора, даже не вдаваясь в конспирологию и "теории заговора". Первый фактор — это снижение уровня опасности нападения на "оригинал". Давайте прямо говорить, что людей, которые недовольны "русским царем", очень много как внутри России, так тем более в ближнем и дальнем зарубежье. Об Украине мы вообще молчим. Даже в Казахстане, Грузии, Беларуси есть люди, которые не совсем довольны тем, что Путин творит с Россией и с ближним окружением.

Второй фактор — "царь" престарелый. Ему то ли 70, то ли 72 года, по разным источникам. В данном случае двойник — это разгрузка пожилого организма, который, скорее всего, еще и болен. Не смертельно, но все же это заболевание затрагивает какие-то системные части организма. И это тоже все забирает силы, энергию и время. Необходимо, чтобы кто-то его заменял. К тому же, Путиным движет параноидальное проявление, то есть крайне тревожное расстройство по поводу своей безопасности и продления жизни, он думает о себе, своем здоровье, состоянии.

Интересная информация пришла из Гродно, республика Беларусь, в которой говорилось, что человек, очень похожий на Путина, два года назад был одним из районных судей в Гродно. Два года назад он исчез так, что его вообще никто не может найти, как ни странно. Совсем недавно появился двойник Путина, которого называют "путешественником". Он был в оккупированных Крыму, Мариуполе, Луганске. Есть данные о том, что в двойниках путина замечен еще один уроженец Беларуси - Евгений Васильевич, плотник 4-го разряда, якобы опекаемый Патрушевым лично. По слухам, двойник по кличке "Васильич" приезжал в Минск на саммит ОДКБ, он же встречался с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине.

Более того, этого двойника -"путешественника" совсем не жалко федеральной службе охраны. Потому что его сажают в вертолет Ми-9, который является тихоходным и легко поражаемым средствами ПВО. Этот вертолет летит за 100 километров от линии боевого соприкосновения, то есть — "лакомый кусочек". Его садят в небронированный Toyota Land Cruiser Prado. Его просят брататься, обниматься, целоваться с совершенно разными людьми, которые не прошли карантин. Может быть, рано или поздно его подставят, чтобы сказать, что Путина больше нет и показательно грохнут "на камеры".

Когда есть возможность уйти и от ответственности в Гааге, и от преследований местных и международных элит, один из Путиных уйдет на каком-то мероприятии после покушения. А "оригинал" уедет условную Никарагуа, Сальвадор, Венесуэлу, Кубу или Китай, и там тихонечко будет тратить свои миллиарды, жить на пенсии. Но, естественно, перед этим надо заручиться поддержкой того же президента Ортеги или любого другого правителя.

Если же настоящий Путин все-таки решит, что смерть его двойника — это досадное недоразумение и захочет еще немного поправить Россией, будет очень большой коллапс. И как они это преподнесут, и как они будут "воскрешать" убитого или взорванного на камерах, для меня большой вопрос. Это будет что-то на уровне Путин - Терминатор или Путин-Горец из клана Маклаудов.

Авторитетные международные издания, такие как британские Mirror и Daily Star, немецкие Die Welt, Bild, DW, американское The New York Times и многие другие крупные мировые СМИ периодически вовсю обсуждали теории смерти и болезней Путина.

Как писал вышеупомянутый британский таблоид Mirror, Президент РФ Владимир Путин мог уже умереть, а вместо него кремль поставил двойника, ссылаясь на источники в разведывательной службе МІ6, факт смерти российского диктатора могут долго скрывать. Британская разведка после полномасштабного вторжения РФ в Украину считает, что Путин очень болен. При этом даже когда он умрет, об этом узнают не сразу. Смерть диктатора будет храниться в тайне неделями, если не месяцами. Британцы утверждают, что Кремль специально будет скрывать эту информацию из-за боязни потенциального переворота. Кроме того, в Британии предполагают, что Владимир Путин уже мог умереть.

Что и наводит на мысль, кто же сейчас правит Россией. Но эту информацию в данный момент времени невозможно проверить.

Не добавляет и понимания ситуации поведение нынешнего Путина по отношению к своей бывшей жене, ведь какой был смысл разводиться после стольких лет совместной жизни? Или все же причина кроется в нежелании Людмилы Путиной участвовать в обмане, живя с двойником? Непонятно и отношение к некогда горячо любимым дочерям, которых бункерный старик называет "эти женщины". О них, кстати, пойдет речь в следующей части. Ведь они явно не "обласканы" вниманием отца, скорее это - компенсация от ближнего круга за молчание. Хотя семья, для нормального политика в демократической стране, как раз и есть основой для рейтинга и человеческого отношения к национальному лидеру.

Поэтому фраза из к/ф режиссера Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" - "Войско взбунтовалось! Говорят: "царь - не настоящий!" - лишь кинематографическая фантазия. Войско Главнокомандующего Путина, даже возглавляемое двойником, скорее будет расстреливать своих содержателей и кормильцев - "многонациональный народ Российской Федерации", чем взбунтуется против марионетки и самозванца, простого дублера. Ну, а сам, народ честно, как стадо, пойдет на выборы и в очередной раз выберет непонятно кого, бормоча себе под нос: "От нас ничего не зависит". Или все же положит конец этим манипуляциям и откровенному стебу кремлевской дряхлеющей верхушки над собой? Ведь поставить во главе государства двойника человека, бывшего Президентом, это – форма государственного переворота и захвата власти при молчаливом согласии электората.