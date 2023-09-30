Когда своего нет, а очень хочется: в российском учебнике американский ЗРК Patriot выдали за 'ПВО России'. Фото

Страна-агрессор Россия всячески пытается достойно выглядеть на мировой арене, однако у нее, по традиции, выходит наоборот. Россияне, не имея своих достижений, нагло воруют чужие, и при этом считают, что никто этого не заметит.

В этот раз "главным героем" очередной истории о российском присвоении стал ЗРК Patriot американского производства. В РФ его выдали за свою установку. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале "Крымский ветер" (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Если нельзя, но очень хочется: в российском учебнике американский ЗРК Patriot выдали за российское пе-ве-о. Дети не разбираются, а взрослым дядей в Кремле, наверное, приятно", – говорится в сообщении.

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Неизвестно, что именно это за учебник, однако на его страницах опубликовано фото, которое обрело большую популярность в сети интернет. Узнать его крайне легко. Но россиян это не остановило.

"Ракетный комплекс ПВО России", – подписана иллюстрация. А вот придумать название "своему" ЗРУ у россиян, видимо, фантазии не хватило.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россияне еще раз продемонстрировали свою гнилую сущность и украли украинский кинопродукт, а именно популярный сериал "Поймать Кайдаша", снятый по мотивам повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья". Теперь на российских пиратских сервисах граждане страны-террористки могут просмотреть все 12 эпизодов проекта в некачественном российском озвучении.

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