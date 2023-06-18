'Кобзон зовет': российский депутат Виталий Милонов попал под обстрел. Видео

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия", инициатор скандальных законопроектов и "гроза всех геев" Виталий Милонов оказался накрытым украинской артиллерии во время пребывания на фронте. Оккупант вместе с сообщниками немедленно скрылся в блиндаже, после чего поспешил в ближайшее укрытие.

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Кадры с Милоновым, которые едва не стали последними в его жизни, опубликовали российские СМИ. Пропагандисты находят депутата-добровольца очень отважным и решительным, хотя на деле Милонов больше похож на зрителя, который опаздывает на концерт Иосифа Кобзона (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Момент обстрела по бригаде оккупантов произошел когда они пытались работать по целям позиций Сил обороны. Украинские защитники сыграли на опережение, до смерти напугав и самого депутата, и его товарищей по несчастью.

Отметим, что Милонов подписал контракт с Минобороны РФ на три месяца. Себя он называет "ювелиром, отвечающим за точные выстрелы", хотя объективно никаких заслуг и выдающегося мужества за ним замечено не было.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Милонов обратился к российским мужчинам, заметив, что нужно перестать "прятаться под юбку", а пора атаковать Харьковскую область, другими словами, стать "пушечным мясом".

"Все мужики собрались, зашли – и просто не останется там никого. Они все в панике сбегут, если несколько миллионов мужиков зайдет с оружием. Русских, разъяренных, готовых убить каждого, кто нападает на их семьи и дома", – бредит депутат-"единоросс".

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