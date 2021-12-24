Смотреть пресс-конференции Путина можно, только если вы сидите дома и вам нечем заняться – или если вам это нужно по работе. Как мне, к сожалению.

Это зрелище с каждым годом всё тоскливее и безысходнее и все крепче чувство, что в стране вообще нет никакого президента в профессиональном смысле. То есть нет человека, который четко представляет себе положение дел, понимает, что существуют проблемы, хотя бы примерно представляет, как их решать. И при этом, желательно, еще и говорит правду. Ничего из перечисленного у нашего президента, к сожалению, нет.

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Вот его спрашивают про Навального, а Путин, который никак не может выучить это имя, предлагает перевернуть страницу. Вот так это и работает: отравили – перевернули страницу, посадили – перевернули страницу, сломали людям жизнь – перевернули страницу. Люди, жизни человеческие – это всего лишь страницы, которые мы листаем туда-сюда. Спрашивают про убийц Немцова и Политковской, а Путин отвечает, что для раскрытия преступлений сделано всё. Как верно заметила Таня Фельгенгауэр, "и Геремеева допросили? Неужто он дверь открыл?". Это обман, который просто на поверхности. Но и эту страницу они уже перевернули – точнее, сразу обе за два убийства.

На мероприятие позвали иноагентов, но слова не дали никому. Очередь не дошла, бывает. На рекламу сервиса "Яппи" из уст звезды сериалов время нашлось, на серьезные вопросы – не хватило. Но ведь позвали же, дали возможность поприсутствовать.

А серьезные темы все равно нашлось кому поднять. Про тех же иностранных агентов. И Путин в который раз транслирует чепуху, вспоминая закон об иноагентах в США. Сто раз уже всё это было разобрано и показано, что законы эти не аналогичные, а совершенно разные. И если американский закон действительно нацелен на иностранцев, то наш закон наотмашь бьёт по своим. И что это значит? Что президент нас обманывает? Или что он просто не знает, о чем говорит? Или его вводят в заблуждение советники?

Любой вариант плох. Потому что обманщик у власти – это скверно, но и некомпетентный человек, которого легко ввести в заблуждение – не лучше. А Путин добавляет, что процент иноагентов у нас и в Америке одинаковый. Да причем здесь вообще Америка? Мы в России живем!

Про пытки вопрос – и снова стрелки переводятся куда-то в сторону Вашингтона, что у них тоже кого-то пытают. И во Франции, и вообще в мире. Да плевать мне на Францию с Америкой! Почему у нас пытают людей? Почему как какая-нибудь дичь творится – сразу киваем на Запад? А когда начинаем сравнивать уровень жизни, зарплаты, медицину, образование – то Запад нам уже не пример, а надо потерпеть и затянуть пояса?

И так во всём. Никаких ошибок мы не признаем. Все беды только от того, что нам кто-то мешает снаружи или внутри, но по указке внешних врагов. Сочетание бравады на пустом месте, страхов советской юности и диких комплексов.

Ключевую же фразу Путин произнес в конце пресс-конференции: "Я думаю, что мы уже всем надоели и надо завершать".