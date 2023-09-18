Китай перекрыл поставку дронов в Россию, начался дефицит комплектующих – СМИ

Министерство торговли Китая с 1 сентября ввело экспортный контроль в отношении высокопроизводительных беспилотных воздушных судов (БВС), которые могут быть использованы в военных целях. В связи с этим в России якобы начался дефицит дронов и комплектующих к ним.

Запрет признали российские пропагандистские ресурсы, указав также, мол, продавцы китайских дронов в РФ жалуются и на соседний Казахстан, который на днях ужесточил процедуру ввоза. Об этом говорится в материале англо- и русскоязычной газеты The Moscow Times.

Отмечается, что стране-агрессору пресекли поставки дронов весом от 4 кг или максимальной взлетной массой от 7 кг с продолжительностью полета более 30 минут. Кроме того, под запрет попали БПЛА, способные "нести груз с функцией сброса" или "с возможностью закрепления такого устройства".

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Также Пекин ограничил Москве поставки комплектующих, среди которых мульти- и гиперспектральные камеры для беспилотников, мощное бортовое радиооборудование, инфракрасные камеры, тепловизоры, модули лазерной дальнометрии и позиционирования.

Согласно требованиям, для перевозки этой техники в Россию китайские поставщики должны получить лицензию Министерства торговли КНР и разрешение таможенной службы, предоставив еще и данные о конечном получателе.

При этом китайский Минторг будет проверять каждого получателя на его присутствие в санкционных списках, "связанных с военной деятельностью или нежелательными для Китая действиями", запрашивать финотчеты и корпоративные документы.

"За нарушение требования лицензии китайским экспортерам грозит административная ответственность, а в случае намеренного нарушения – уголовная", – говорится в сообщении.

Участники российского рынка пожаловались, что запрет китайских властей на поставки дронов для военных целей фактически "привел к приостановке поставок в РФ даже той продукции, которая не подпадает под введенные ограничения".

"У десяти крупных ретейлеров аграрных, мониторинговых и промышленных беспилотников, в том числе Paragraf, Spb-geon, RusGеоСom, IQmac, запасы заканчиваются. Некоторые модели остались в штучном количестве, а цены выросли в два раза. Например, вдвое подорожали популярные в РФ агродроны DJI и XAG", – процитировало издание слова со статьи пропагандистов.

Те также указали, что до последнего времени отдельные модели дронов россиянам удавалось завозить через Казахстан, но теперь поставщики из соседней страны уведомили о прекращении отгрузок в связи с "ужесточением контроля за товарами двойного назначения".

Гендиректор компании RuDrones Дмитрий Дацыков заявил, мол, до вступления запрета в силу ретейлеры "вывозили оптом все что могли". Теперь же запасов дронов и комплектующих в России якобы "хватит на один-два квартала".