'Кавказ без России': на улицах Санкт-Петербурга появились антироссийские надписи. Фото

В России в последнее время на улицах начали появляться антироссийские лозунги. Не обошло это движение и город Санкт-Петербург – там заметили надписи "Кавказ без России".

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Этот текст был написан на нескольких остановках общественного транспорта города-миллионника. Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале "Утро Дагестан" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Питер!! Альхамдулиллах! ("хвала Аллаху" – Ред.)", – коротко подписали в паблике эти кадры.

Граффити на стекле были выполнены черной краской с помощью трафаретов. Распространяют эти надписи во втором по значению городе РФ неизвестные активисты.

Напомним, что ранее похожие антироссийские лозунги появились в Республике Дагестан. Там неизвестные активисты распространяют надписи "Северная Осетия – без России".

Дагестан считается наиболее мятежной республикой в составе страны-агрессора РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве владелец крупной компании, специализирующейся на производстве емкостей и резервуаров для промышленности, жестоко избил водителя такси из Кыргызстана. Поводом для избиения стала просьба таксиста не пить пиво в салоне авто.

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