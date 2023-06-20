К сожалению, лидеры ведущих стран Запада еще не осознали этого. У них превалирует концепция сдерживания России. Увы, политиков масштаба Рейгана и Тэтчер, умеющих ставить геополитические цели, среди нынешних нет.

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Михаил Шейтельман, популярный киевский YouTube-блогер, живавший в Израиле, говорил недавно, что в некотором смысле Израилю было легче, чем Украине. Почему? Потому, что исламский мир разделен на двадцать с лишним стран, и не все они разом нападали на страну обетованную, так что удалось побить их по отдельности. Ну а со временем с некоторыми смогли наладить контакты и заключить договора и соглашения – с Египтом, Иорданией, ОАЭ. А представьте себе, если бы все они составляли одну огромную страну?

Каков для Украины практический вывод из этих рассуждений? Он прост: Карфаген должен быть разрушен. Эта инвектива Катона означает не только настойчивый призыв к борьбе с врагом, но также может быть символом нерушимой воли, призывом к борьбе со злом, сделать доброе дело. Именно доброе – всему прогрессивному человечеству уже ясно, что Россия это главное мировое зло, источник постоянной опасности и угроза жизни на земле. И ее уничтожение есть добро.

Carthago delenda est – кто только не писал об этом в последнее время, кто не цитировал сурового Катона Цензора, имея в виду, что Россия должна быть разрушена. Я и сам не раз писал. Это в интересах Украины и всего мира. Более того, это жизненно важно для демократии и цивилизации. Если этого не сделать, то Россия снова пойдет войной на соседей. Можно долго разбирать причины, но жизнь давно показала, что в постоянной войне со всеми и заключается ее национальная идея и смысл ее существования.

140 миллионов

Но что означает ее крушение? В первую очередь – патетические стенания о русофобии и геноциде: "Вы хотите уничтожить 140 миллионов россиян!?" Эти лицемерные ламентации демонстрируют глупость и неумение/нежелание думать, что, впрочем, одно и то же. Но не только это.

Кстати, вы никогда не задумывались о судьбе населения Карфагенской державы после сокрушения ее римлянами? Неужто всех уничтожили или продали в рабство? Античные историки об этом не пишут, а им, в отличие от российских, можно доверять. То есть осталось население на месте, во всяком случае большая его часть, как обычно и бывает в таких случаях. Печальная судьба пруссов, поголовно полегших в борьбе с немецкими колонизаторами, карфагенян миновала. Вообще, участь, постигшая пруссов, нечасто встречается в истории и разве что с малочисленными народами, а тут 140 миллионов.

Поэтому оппоненты, выдвигающие подобные аргументы, не столько глупы, сколько хуже: они сознательно и злонамеренно подводят к бьющему на эмоции абсурду, провокативно подменяют суть дела, уводят в сторону, манипулируют и передергивают. Как язвительно пишет Наташа Несбитт, популярный автор Фейсбука: "Что делать со 140 миллионами? Съесть, конечно. А шо не з’им, то поднадкусюю. Если серьезно, то ничего. Надо очень хотеть переврать слова оппонента, чтобы не замечать различия между разрушением, лучше безвозвратным, российской государственности, и персональной судьбой людей, которую территорию сегодняшней России населяют".

И далее приводит в пример Советский Союз, который развалился, но не вымер и даже наоборот, все обрадовались и воспряли, как вот страны Балтики. Или Украина. Так что болтовня о русофобии, расизме, геноциде и холокосте это грубая подмена смыслов и прозрачная, хотя и грязная, операция отвлечения.

Смута, хаос и война всех со всеми?

Этим также пугают. Мол, при распаде России такая каша заварится, что хоть святых выноси. Но о святости россиянам лучше помолчать, да и кто пугает-то? Главным образом релоканты-оппозиционеры, т.н. "белые пальто" или хорошие русские – это заведомо неудачное определение Каспарова, потому и приклеилось намертво, а сейчас еще и получило саркастический оттенок.

Понятно почему пугают. Если грубо, то они хотят путинский режим убрать, но кормовую базу сохранить. Привыкли, знаете ли, в Москве жуировать, не могут без тыквенного латте и прочих культуральных удовольствий, а какое же жуирование без металла Урала, сибирских нефти и газа, якутских алмазов и прочих даров остальной России, доходы от экспорта которых стекаются в центр, и в Москве крутится 85% денег всей страны. Потому-то большинство оппо горой за целостность РФ.

Но оправданы ли страхи? Снова вспомним СССР: страны, на которые он распался, живут вполне себе счастливо в меру сил и способностей и на соседей не бросаются. Разве что в Средней Азии случаются пограничные споры, да у Азербайджана с Арменией проблемы, однако там старые счеты. Но в целом коварных планов в отношении соседей не лелеют, а если чего и опасаются, так это России. Ибо где гремели войны? Там, где кто-то хотел отделиться (Ичкерия), либо там, где у России были имперские интересы (Приднестровье, Южная Осетия). Да и войны из-за Карабаха она то раздувала, то не могла погасить. Там же, где Россия не лезла (не сумела, не успела, получила по сусалам), живут нормально.

Вот и после распада России новые государственные образования вполне могут жить нормально. Главное, геть от Москвы! А вот ее саму ждут нелегкие времена. Она останется без финансовых ресурсов, сладкая жизнь закончится, однако подавляющее большинство россиян не испытают к ней сочувствия. Они прекрасно понимают, что жили в колониях Москвы, и для этого им не надо читать книгу "Внутренняя колонизация. Имперский опыт России" Александра Эткинда. Думаю, жители новых государств многое приобретут от крушения империи, высасывавшей все соки из провинций, гораздо больше, чем потеряют.

Междоусобицы, говорите? Но вряд ли у Южнорусской (Ростов, Краснодар, Ставрополь), к примеру, республики возникнут какие-либо претензии к Ингрии, а вот потребность в торгово-экономических и прочих связях появится несомненно. Даже феодалы на местах в целом наделены прагматизмом и не лишены здравого смысла, они сообразят, что междоусобицы бессмысленны и лучше договориться.

Нет никаких оснований полагать, что граждане Новгородско-Псковской, скажем, республики будут жить хуже, чем живут сейчас, – хуже просто некуда, а вот лучше может стать. Возможно, некоторые новообразования даже осенит крылом цивилизация! Сейчас она редко залетает за пределы Москвы и Питера. Возможно даже и такое невиданное для России чудо, как демократия в некоторых республиках. Например, в той же Ингрии.

Как бы то ни было, а Украине будет нетрудно наладить с ними отношения, если, конечно, появится такое желание, в чем я сомневаюсь. Но это не суть важно, главное, что угрозы для неньки они представлять не будут.

А как же ЯО?

К 140 миллионам несчастного населения защитники единой и неделимой добавляют проблему ядерного российского оружия, каковое после начала смуты и распада РФ может попасть в руки террористов. Но оно не попадет в их руки, так как оно уже в их руках! Террористы сидят в Москве, обстреливают Киев и регулярно угрожают стереть что-нибудь с лица Земли. Страна, все ресурсы которой направлены на террор, сейчас одна – и это Россия.

Ах, при ее падении ядерные арсеналы попадут в руки террористов, убийц, грабителей? Да, могут попасть, но сейчас они что, в иных руках? И что, если перейдут в руки новых бандитов? Те будут угрожать ракетами Америке? Или Познани, как сейчас? Или соседнему барону? Но смогут ли они их запустить, ядерные ракеты? Для этой операции нужны специалисты и взаимодействие множества военных структур. А смогут хотя бы обслуживать ЯО? Это сложно и дорого. Или все же постараются побыстрее сдать его силам НАТО в обмен на некие послабления и помощь продовольствием и медикаментами? А можно и отнять его силой, с баронами и разного рода ЧВК, знаете ли, проще бороться, чем с государством, которое является членом Совбеза ООН.

Да, аргумент о контроле над ЯО для оправдания дел с Россией был в ходу в прошлом и даже имел основания. Но после 24 февраля 2022 года логики в нем не осталось. Российские ядерные арсеналы сейчас в распоряжении таких мерзавцев, что трудно представить худших. В их руках они опаснее, чем в руках гипотетических хозяев тех осколков, на которые распадется Россия.

Да, ее распад может сопровождаться всякими неприятностями вплоть до боевых действий. Да, не факт, что Россия последует стопами СССР и мирно разделится на десяток новых государств. Но риски эти меньше чем те, что уже имеются сейчас. Поэтому Карфаген должен быть уничтожен.

Реально ли это? Раз об этом так много говорят, значит, идея овладела массами и становится реальностью. Путин, конечно, мелкий, гадкий и подлый человечек, но надо отдать ему должное – он превосходный эвтанатор России и львиную часть работы по ее уничтожению уже сделал! Даже если он сейчас исчезнет, и новая власть бросится восстанавливать порушенное им, идя на все уступки, вернуться к прежнему относительному благоденствию не удастся. Процесс пошел, он необратим и точка невозврата уже пройдена.