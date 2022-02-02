Какая страна, такой и брудершафт: в сети высмеяли 'особую' церемонию Путина с Орбаном. Видео

Во вторник, 1 февраля, глава России Владимир Путин принимал в Кремле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Их переговоры длились почти пять часов, но все это время политики сидели на расстоянии нескольких метров друг от друга, а потом в таком же формате пили шампанское.

Это стало поводом для шуток в сети. Пользователи отметили, мол, какая страна, такой и брудершафт (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

РосСМИ отчитались, что очная встреча политиков проводилась в соответствии с карантинными ограничениями. Поэтому и по бокалу шампанского Путин и Орбан пили, соблюдая социальную дистанцию.

"Я никогда в жизни еще не сидел за таким длинным столом", – процитировало реакцию венгерского премьера пропагандистское агентство ТАСС.

Видео дня

Отмечается, якобы и глава РФ выразил возмущение по поводу невозможности "нормально пообщаться". При этом добавил, что "прямой диалог все же лучше, чем разговор по телефону".

В Twitter опубликовали видео того, как Путин и Орбан с бокалами шампанского в руках общаются, стоя по краям ковра, который разделяет расстояние между ними на несколько метров.

Путин и Орбан пьют шампанское на расстоянии 5 метров друг от друга.



Ну, не чокаясь. pic.twitter.com/kchF5uhtdN — Проф. Преображенский (@prof_preobr) February 1, 2022

"Это лучшее за сегодня", "Один там все-таки точно чокнулся", "Ковер нельзя топтать, он обработан серебром", "Орбан тоже прошел двухнедельную изоляцию?", "Прошел санобработку, как сугробы в Питере", "Какая страна, такой и брудершафт", "А ковер то, небось продезинфицировали, как и шампанское", "Так Орбана еще никто не унижал", – пошутили пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, влиятельная канадская газета потроллила главу РФ Владимира Путина в карикатуре. На ней изобразили его письмо Санта-Клаусу, в котором он пожелал Северный полюс и Украину.