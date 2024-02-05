'Как вариант': российский пропагандист Киселев попытался пригрозить ударом по аэропорту в Польше. Видео

Российский пропагандистский телеведущий Дмитрий Киселев обвинил США в уничтожении военно-транспортного самолета Ил-76 над Белгородской областью. В этой связи он попытался пригрозить ударом по аэропорту в польском городе Жешув.

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Об этом рупор Кремля сказал в эфире передачи "Вести недели". Соответствующее видео появилось в соцсетях.

По словам Киселева, экспертиза якобы "точно установила", что самолет Ил-76 сбила американская система Patriot с территории Украины. В подтверждение своих слов он показал заявление кремлевского диктатора Владимира Путина об этом.

Затем пропагандист заявил, что заряжают, наводят и совершают пуски из систем Patriot в Украине якобы американцы. Такой вывод он сделал из того, что Patriot – это современная, дорогостоящая система противовоздушной обороны, каждый пуск ракеты из которого стоит от 3 до 8 млн. долларов.

"Украинцам здесь не доверяют", – сказал Киселев.

По его словам, американским военным в Киеве и тем, кто "дистанционно ведет украинцами войну против России", предоставлено оружие и "широкие полномочия", а ответственность за последствия его применения с них снята.

Подытожил свою речь Киселев угрозой нанести военный удар по территории Польши.

"В США почему-то считают, что быстро проходя из одного окна Овертона в другое и провоцируя Россию все больше, им это и дальше будет сходить с рук. Но где тогда остановиться? Каков механизм торможения? Если остались только военно-технические методы, тогда как вариант польский аэродром Жешув, являющийся основной перевалочной базой для западного оружия для Украины, становится все более очевидной целью", – сказал ведущий.

Как сообщал OBOZ.UA, коллега Киселева по другому федеральному каналу Соловьев выплеснул новую порцию ненависти и угроз в адрес партнера Германии. Он размечтался, что за поддержку нашего государства в войне и поставку военной техники Берлин будет "гореть в огне".

Одиозный рэп-исполнитель Юрий Бардаш заметил, что украинские звезды "зазнались", а сам он мечтает о полной оккупации Украины. К тому же он зловещим тоном отметил, что украинцы "в плену" и терроризируют всех русскоязычных людей, а доверие к власти и стремление воевать уже не проявляют.

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