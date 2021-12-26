Гиркин отреагировал на суд по МН-17. Знаково.

Знаково то, что он не отрицает своих "заслуг" по защите России в Украине. Фактически, это заявление явка с повинной.

Знаково, что следит за судом, так как боится. Боится приговора и наказания. Ведь если приговор затронет интересы РФ или ее олигархов, Гиркина уберут. И он это знает.

Знаково, что пытается хорохорится перед читателями. Без читательских донатов ему финансово будет туго.

А вот читатели потихоньку расползаются. Приговор за убийство 298 человек, это не шутка. И россияне следят за этим делом. Проходят стадии отрицания, гнева, многие на стадии принятия. Еще бы, такие доказательства собраны. Здесь ложью о самолете, начиненном трупами, следы не заметешь, и голову людям не задуришь, как в 2014-м.

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Знаково, что в комментах его уже особо никто и не поддерживает. Россияне понимают — Гиркин уже все. Этот пьет полониевый чай, несите следующего.

В этом вся суть "братского" и "донбасянского "народа". Как только запахнет жареным все они укажут пальцем на Гиркина, Путина, Скабееву, Соловьева, Пескова… и скажут "это он убивал". Заговорят про "культ личности Путина", и даже, возможно, о психических расстройствах лидера. Граждане СССР красиво спрятали свои преступления за безликое "культ личности" и "советская эпоха тоталитаризма".

На самом деле все эти Гиркины, Путины и так далее, всего лишь проекция, исполнители, говорящие головы критического большинства граждан РФ. Они делают то, что с удовольствием сделал бы каждый второй россиянин. И делают, и будут делать до первого удара, приговора, наказания, существенного и болезненного, которое может задеть лично и каждого. До того момента, когда их вчерашний лидер сегодня окажется всего лишь дрожащим стариком, несущим чушь, бывшим воякой, которого трясет от возможного наказания. Первый проигрыш, первая слабость, первая "кровь" и стая будет рвать своего. В этом весь гражданин "великого и могучего" ничего.

И вот, напоследок, итожа. Тут Путин рассказал миру о том, что Украину создал Ленин, забыв по свей врожденной тупости (не путать со стариковскими болезнями) о том, что Князь Киевский Владимир Великий (может это он его с Лениным спутал) крестил Киевскую Русь, а Киевская княжна Анна Ярославна была королевой Франции.

Так вот, о коллективном разуме. И Путин и Гиркин синхронно заговорили о том, что нужно признать незаконными все указы Ленина о создании Украины, признать незаконными Беловежские соглашения о прекращении существования СССР и возврата России и ее "исконных территорий" в лоно нового СССР под названием Новороссия.

Им больше нечего положить россиянам под елочку. Не чего дать донбасянам. Не чего дать ностальгирующим по совку эстонцам, литовцам, латвийцам (малой их части). Коробочка обещаний пуста. Возрождение СССР последний козырь, последняя конфетка, которую может заглотить коллективный россиянин и донбасянин. И озвучивая это и Гиркин, и Путин, и Кремль, понимают, что это их последний шанс возбудить пророссийский-просоветский сегмент социума.

Гиркин играет роль оппозиции к Путину, работая с воинственной частью граждан РФ и ОРДЛО на теме "сдали Донбасс", "торговля на крови", "украинские партнеры Путина", "Новороссия", "трагедия Одессы", "на Берлин".

И у него это очень хорошо удавалось. Вот, до момента оглашения требований прокуратуры Нидерландов о пожизненном.

И вот это публичное признание Гиркина в совершенных преступлениях, оно показывает слабость РФ, Кремля, Путина, потерю контроля над ситуацией, метание и ошибки, фактически крах РФ в российско-украинской войне, как показало публичное признание и официальное подтверждение нахождения на территории Украины регулярных войск РФ, сделанное судом Ростова-на-Дону (Кировский районный суд Ростова-на-Дону официально признал присутствие войск России в непризнанных "республиках").

Эта игра с последним козырем, махание засаленной красной советской тряпкой перед лицами граждан РФ и ОРДЛО, это все, ребята, финиш, финита ля комедия, бобик сдох.

Я все эти дни просматривала страницу Гиркина, ожидая реакции. Вариантов было много: проигнорирует суд и приговор, начнет оправдываться, что его подставили, или…или бравировать геройством. Очень хотелось последнего. И Гиркин не подвел. Социологическая модель поведения в его голове сработала, как часовой механизм, запустив поток "воевал-горжусь".

Но, Гиркин ничего не пишет и не говорит сам. Это говорящая голова той машины ФСБ-Кремля, которая открывая рот, выпускает в мир их общие мысли. И озвучивает их желания. И транслирует в головы россиян проекции их мечт.

Проигнорировав суд Гиркин бы показал сильную позицию Кремля и наличие неких козырей в рукаве. Их нет и быть не может.

Начал бы оправдываться, перекладывая вину на Украину, ЦРУ, инопланетян, масонов, так же показал бы наличие плана "Б" у Кремля в данной ситуации. А его нет и быть не может.

Он бравадно признал свое участие в преступлении. На что расчет? Исключительно на вот ту прослойку ностальгирующе-военнизированных диванных воевателей.

Мол, да, воевал, убивал, но во благо же России и русских, в чем вопрос? Давайте, поддерживайте, вот он мученик-жертва мирового заговора, герой Гиркин. То есть его еще попробуют разыграть, как карту "мученика", "героя Новороссии", его смертью призвав на бой, вот это уже как бы и поостывшее ополчение.

Так что, часики до встречи Гиркина и Сатаны, уже тикают, отсчитывая не часы, а минуты. Что там у нас в меню ФСБ? — полоний, шмель, лифт, месть родственника, человека погибшего в катастрофе МН-17 и обязательно скорбящий родственник окажется украинцем?

А впрочем, мне все равно, думаю, что и вам тоже. Главное мы услышали правду. Мы услышали публичное признание одного из полевых командиров, российских преступников, убивавших людей на Донбассе в том. что они там были, во имя чего они там были и что они там делали.

Надеюсь, следователи из Нидерландов следят за публичными высказываниями подследственных и фиксируют их.