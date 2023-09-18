Обычные люди умирают по воле Господа, и только россияне отправляются на небо за прихотью кремля.

Далее текст на языке оригинала.

Кадиров – не виняток. Схибленого на власній безпеці "дон-дона" могла отруїти лише найвища, найпотужніша сила Мордору. Тут сумнівів жодних немає, дискутувати можна лише щодо причин цієї ритуальної жертви.

З цього приводу цікавий дискурс відбувся у мене з Валерієм Кондратюком, генерал-лейтенантом, екскерівником ГУР МО та ексочільником СЗР.

В межах YouTube-версії "Орестократії" генерал відстоював думку, що зі смертю Кадирова Путін втратить амулет недоторканності й не дотягне до наступних президентських виборів.

Тоді як моя версія протилежна: лідер Чечні конає саме в імʼя перемоги вождя Мордору в березні 2024-го року.

Отож, хто вас переконав більше? Прошу після перегляду залишити ваш коментар…

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