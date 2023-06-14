Кадыров заявил, что Делимханов якобы жив, и опубликовал прошлогоднее фото: в чем прокололся

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что близкий к нему депутат Госдумы РФ Адам Делимханов якобы жив и здоров. Перед этим распространилась информация о том, что его соратник мог быть ранен или даже ликвидирован ударом ВСУ по базе "кадыровцев" в Приморске на Запорожье.

Видео дня

Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале. Он выдал, что якобы изначально знал о том, что Делимханов не был ранен.

"Я это знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации. Это насколько нужно не уважать свою аудиторию, чтобы нагло врать, заведомо зная, что ложь могут опровергнуть. А когда я подлил масла в огонь, уже авторы фейка сами поверили в свою сказку", – заявил Кадыров.

В подтверждение своих слов опубликовал фото с соратником, якобы сделанное сегодня. Однако выяснилось, что этот снимок был сделан еще в прошлом году.

Об этом сообщает российское "Агентство. Новости" в Telegram. Так, на снимке Кадыров вместе с Делимхановым сидит на траве перед картой оккупированных территорий Украины. Рядом с ними находятся министр Чечни по внешним связям Ахмед Дудаев и глава парламента республики Магомед Даудов.

Снимок специально отредактирован так, чтобы на карте нельзя было рассмотреть населенные пункты, понятны лишь общие очертания. Линия фронта, отмеченная там, сильно отличается от актуальной ситуации.

Военный аналитик Ян Матвеев считает, что на карте изображены позиции на фронте по состоянию на лето-осень 2022 года.

Кроме того, есть вопросы и к погодным условиям на фото. Так, в среду, 14 июня, в Грозном ожидались грозы, а перед этим Чечню накрыли сильные дожди. Непогода, однако, по версии Кадырова, не помешала ему с соратниками сидеть на траве и разложить перед собой карту.

Все эти аргументы указывают на то, что фото с Делимхановым старое, а информация о его якобы невредимости в связи с этим не вызывает доверия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вечером 13 июня Силы обороны Украины нанесли удар по базе отдыха "Лазурная" в Приморске Запорожской области. Местные СМИ сообщали, что там устроили себе базу "кадыровцы", в том числе и высокопоставленные соратники главы Чечни. Они писали, что в результате "бавовны" был ранен близкий к Рамзану Кадырову депутат Госдумы РФ Адам Делимханов.

– Кадыров заявил, что не может связаться со своим "дорогим братом" Делимхановым – тот перестал выходить на связь. В связи с этим глава Чечни обратился к военной разведке Украины, пообещав "щедрое вознаграждение" за информацию про Делимханова.

– Позиции, на которых находился соратник Кадырова Делимханов, могли слить "вагнеровцы". Об этом заявил бывший комбриг российской 72-й бригады Роман Веневитин, которого ранее брали в плен наемники ЧВК "Вагнер".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!