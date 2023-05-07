1. У Пригожина банально заканчиваются люди. И он хочет решить две диаметрально противоположные задачи: остаться главным российским игроком в Африке и создать свое политическое движение (наверное, на базе Справедливой России). Сейчас он играет ва-банк, но играет не против Путина, а в игру, которую пока не запрещает Путин. Главный партнер Пригожина сегодня – Ковальчук. Это дает Пригожину определенный люфт.

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Далее текст на языке оригинала.

2. Заява Кадирова про те, що він готовий замінити своїми воєнними Вагнер – це спроба повернутися в велику російську політику. Кілька місяців тому він був "викинутий" з Москви і знаходився до останнього часу в такій собі опалі. Зараз це для нього шанс знову спробувати стати гравцем в Москві.

3. Все це відбувається на фоні системної кризи ФСБ (вони не можуть нічому запобігти, а значить будуть робити масові посадки і облави, часто корупційно мотивовані), які мають всі шанси призвести до внутрішніх конфліктів.

Що хочуть еліти?

Визначеності. Їм потрібно розуміти куди і для чого вони йдуть. Саме це питання є ключовим для всіх.

Що це все означає глобально:

1. Пригожин, за яким стоїть Ковальчук, підігрів ситуацію до максимуму, але Путін не готовий міняти не лише Шойгу, але й взагалі будь-кого і будь-що. Еліти реально стоять за крок від внутрішньовидової сварки і просто поки нема останньої іскри.

2. Якщо Путін не зробить різких кроків, а він боїться їх робити, криза еліт має всі шанси вибухнути протягом наступних 2-3 місяців, якщо у росіян не буде перемог на фронті.

Знову-таки, хочу, щоб всі ми розуміли: поки це лише передумови. Чи втіляться вони в реальність, поки сказати дуже складно. Єдине, в чому точно можна бути впевненим, так це в тому, що ніколи режим Путіна не був таким близьким до системної кризи.