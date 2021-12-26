Кадыров публично пригрозил Зеленскому: надо забрать Киев!

Президент Чеченской Республики, входящей в состав Российской Федерации, Рамзан Кадыров заявил, что если украинский лидер Владимир Зеленский вместе с командой продолжит проводить политику, ориентированную на Запад, то Украину придется присоединить к России. А если бы "украинский вопрос" Кремль доверил бы лично Кадырову, он бы "решил его очень быстро".

Об этом политик заявил во время пресс-конференции, трансляцию которой вел YouTube-канал ЧГТРК "Грозный". Тему Украины глава Чечни затронул в контексте вопроса об ущемлении российских СМИ на Западе, где действительно блокируют сигналы пропагандистских телеканалов и интернет-ресурсов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кадыров заметил, что попытки Запада нагнетать обстановку вокруг России не увенчаются успехом, ведь ей управляет "такой мудрый и дальновидный руководитель" как Владимир Путин. Впрочем, по мнению Кадырова, российский президент предельно дипломатичен и чрезвычайно терпелив.

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"Вот, например, если взять украинский проблемный вопрос. Это же даже не уровень президента Путина, это мой уровень. Если бы мне поручили, я бы быстро решил, присоединил бы Украину к Чеченской Республике", – указал он.

Также Кадыров подчеркнул, что ему не нравится политика, которую проводит Владимир Зеленский. Если он продолжит, по мнению чеченского главы, заигрывать с Западом, Украину надо будет присоединить к России.

"Конечно, существуют сегодня государственные правовые договоренности, которые не позволяют принимать такие решения. Но я давно говорил и этом мое твердое убеждение: когда взяли Крым, надо было брать и Киев. Украинцы –это наш народ, это наша земля", – заключил чеченец.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Рамзан Кадыров с радостью отреагировал на победу Владимира Зеленского на президентских выборах в 2019 году и пообещал, что Россия всегда протянет Украине "руку помощи". Сам украинский гарант с ним лично ничего не обсуждал и на эти поздравления никак не отреагировал.