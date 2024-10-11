Рамзан прилюдно пообіцяв помститися двом дагестанцям та інгушу: депутатам Держдуми РФ Різвану Курбанову та Бекхану Барахоєву, а також сенатору Сулейману Керімову, який у цій компанії — справжній селебріті: зустрічався із ведучою Тіною Канделакі та балериною Волочковою, а також епічно горів у Ferrari Enzo в центрі Ніцци. Де-факто кревну помсту Кадиров оголосив верховному диктатору.

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Трішки передісторії: йдеться про комерційний конфлікт за віртуальний торговельний майданчик Wildberries. 99% акцій належало такій собі Тетяні Бакальчук, 1% — її чоловіку Владиславу. Вартість бізнесу оцінюється в $7,6 млрд. Тетяна скочила в гречку з мільярдером Робертом Мірзояном і вирішила "поженити", тобто обʼєднати її з Мірзояном активи.

Отримавши замість сімейного бізнесу розкішні роги, Владислав впав у ноги до Рамзана Кадирова, який на всю країну пообіцяв повернути ("за долю малую") невірну дружину в сімʼю.

Улюбленець путіна Сулейман Керімов організував Тетяні та Роберту Мірзояну зустріч із путіним, який і благословив злиття активів та гріховних тіл.

Однак Кадиров не кинув спроб відновити "честь родини" і відправив 18 вересня своїх "моральних активістів" зі зброєю штурмувати офіс Wildberries, через що полягло декілька захисників "прав жінок" з Інгушетії. У результаті їхні родичі нібито оголосили Кадирову помсту в соцмережах.

Зараз у мордорі розігрується показова драма, яка лише підтверджує аксіому: конституція, як і інші закони, — для безправних лохів, а озброєний до зубів Кадиров за декілька мільярдів доларів здатен вчепитися в горло самому бункерному.

"Я говорю офіційно: я оголошую кревну помсту Барахоєву, якщо він не доведе свою невинуватість. З Керімовим Сулейманом, Курбановим Різваном теж у мене кревна помста, якщо вони не доведуть протилежне. Є свідки, є люди, у яких вони замовляли, питали, за скільки ви можете прийняти замовлення на вбивство Рамзана Кадирова", – сказав "дон". І додав, що він "чеченець, кавказець і своє повертає додому".

Ця державно-рейдерська колотнеча межує з міжетнічним конфліктом. Зустрічати тіла вбитих охоронців в аеропорту в Інгушетії прийшли тисячі інгушів, мережі бурлять закликами "мочити чеченів". кремль навіть вимагав від голови Інгушетії не допустити конфлікту з чеченцями. Влада очікувано знайшла "український слід", а провокатори нібито пов'язані із зовнішніми силами.

Наразі ситуація взагалі поставлена "на паузу" в очікуванні "останнього слова" від кремля. Та за розвитком рейдерської війнушки державного масштабу варто спостерігати.

Міжетнічний розбрат найпростіше розпалити через конфлікти еліт. Агресія Кадирова – це фактично прояв ненависті між Чечнею, Інгушетією та Дагестаном. Попри спроби кремля ігнорувати тамтешні загострення – вони існують. Між Чечнею та Інгушетією суперечка через Сунженський і Малгобецький райони, адже кордон проведено на користь Кадирова. Сергій Меліков, голова Дагестану, мав сутичку особисто із Рамзаном, коли був затриманий голова МНС Чечні Аліхан Цакаєв за водіння "вдрабадан". Кадиров відправив за ним цілий спецзагін і звинуватив дагестанських поліцейських у провокації, а Меліков, голова Дагестану… відповів, що диверсію влаштували деякі спільні вороги Росії (певно, Цакаєва набухав Ярош чи Буданов). Республіки також мають територіальні суперечки.

Кадиров вийшов із берегів, заявивши про кревну помсту найближчим друзям путіна і за угоду, яку бункерний сам і погодив. В результаті у президента вибір невеликий: або принизити главу Чечні, або… себе особисто, продемонструвавши всій зграї, що "Акела вже не той".