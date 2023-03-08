Известный путинист ''Птаха'' попал под обстрел в Донецкой области: связи с рэпером нет

Известный российский музыкант и путинист "Птаха", настоящее имя – Давид Нуриев, попал под обстрел в Донецкой области. На данный момент связи с рэпером нет.

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Об этом заявило росСМИ РИА Новости. Издание сделало заявление со ссылкой на организаторов поездки Нуриева, которые отметили, что инцидент произошел 8 марта около 19.20 по московскому времени.

Один из участников группы прислал организаторам поездки короткое видео, на котором видно "Птаху" в бронежилете и каске, а за кадром слышны звуки выстрелов.

"Больше мы ничего пока не знаем, связи нет", – сообщили организаторы.

РосСМИ пишут, что "Птаха" приехал в Донецк с гумпомощью, чтобы увидеть происходящее в "ДНР", своими глазами.

Кроме того, там он планировал снять несколько сцен для своего нового клипа.

Рэпер, который сыграл главную роль в фильме "Брат-3", с самого начала поддерживает "СВО". Он активно перемещается по временно оккупированной территории Украины.

В то же время, российские паблики активно распространяют видео, снятое перед исчезновением Нуриевым.

"Птаха" еще до начала полномасштабной войны призвал Кремль захватить Украину. Однако впоследствии пожаловался на мобилизацию в России. Артист рассказал, что мужчин загоняют в военкомат "как баранов на убой" и вспомнил о своем друге.

"Молодежь не идет, ее туда гонят как баранов на убой. У меня вчера был Дима Павлюк (российский блоггер. – Ред.), с которым мы были на "Последнем герое". У парня проблемы со здоровьем. Он вчера приехал ко мне после восккомата. Он сидел и его трясло. У него пакет документов, и ему говорят: "Ты же видишь, слышишь – все нормально. Подписывай". Никакого медосмотра", – жаловался Птаха.

Кроме того, еще в 2019 году Птаха открыто поддержала аннексию Крыма и заявил, что "вернул бы всю территорию Совка". Он также ездил с концертом в оккупированный Донецк.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев отправился подбодрить пламенными речами бойцов 155-й бригады морской пехоты ВС РФ, которые систематически терпят поражения и унижения в боях под Угледаром Донецкой области. По его словам, расположение, где он якобы выступал, попало под артиллерийский обстрел ВСУ.

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