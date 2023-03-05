Пропагандист Соловьев заявил, что попал под обстрел во время посещения разбитой 155-й бригады морпехов под Угледаром

Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев отправился подбодрить пламенными речами бойцов 155-й бригады морской пехоты ВС РФ, которые систематически терпят поражения и унижения в боях под Угледаром Донецкой области. Во время встречи с оккупантами на помещение, где выступал одиозный шоумен с федерального канала, обрушилась украинская артиллерия.

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Во всяком случае сам Соловьев на это посетовал, передают российские СМИ. Поскольку "ценный кадр" Кремля если и ехал в зону боевых действий, то под грифом "совершенно секретно", то ему было особенно досадно, что ВСУ его рассекретили.

"По населенному пункту, где проходила наша встреча, началась интенсивная артиллерийская стрельба. Но ничего, все обошлось. Думаю, военная контрразведка разберется, откуда враг узнал о наших перемещениях", – передают слова пропагандиста после инцидента.

И хотя заметных повреждений Соловьеву нанесено не было, свидетели мероприятия утверждают, что привычный ораторский тон у него сняло, как рукой. Вместо гневной тирады в адрес "укронацистов" и панегириков о "великой России", он выдал довольно смазанную приглушенную речь.

Отметим, что согласно распоряжению о съемках федерального телеканала "Россия-1", личное участие Соловьева в этом процессе не подтверждено. Поэтому не исключено, что сообщения о героическом посещении линии фронта от патологического лжеца – всего-навсего очередной плод больной фантазии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в эфирах Соловьева впервые заговорили о том, что Россия может потерпеть поражение в войне против Украины. В то же время "эксперты" в московской студии привычно размышляли о ядерном ударе России по другим странам.

Это, впрочем, неудивительно, ведь войска противника по-прежнему не в состоянии быстро решить проблемы на местах, связанные с большими потерями личного состава и техники, о чем свидетельствуют потери оккупантов под Угледаром.

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