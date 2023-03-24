Российские ура-патриоты очень надеялись на помощь Китая. Си придет, порядок наведет. Но сейчас появляется все больше доказательств того, что Китай не будет поддерживать Путина.

Видео дня

Визит, который был рассчитан на три дня, экстренно завершился. Ни о каком военном сотрудничестве речи не идет. The Moscow Times пишет, что крупнейшая логистическая компания Китая прекратила отгрузки в Россию после визита Си Цзиньпина.

До этого сразу две страны ограничили поставки в Россию. Сперва Турция, которая за прошлый год нарастила экспорт в РФ в 1,6 раза, отказалась отгружать санкционные товары. Тогда российский бизнес решил экстренно перенаправить поток параллельного импорта в Казахстан. Однако накануне казахстанские власти решили существенно ограничить возможность для обхода санкций российским компаниям.

Правительство страны с 1 апреля запускает онлайн-систему по отслеживанию товаров, которые привозят в страну для последующего реэкспорта.

Это уже напоминает избиение. Беги, Вова, беги. Пу пу пи ду