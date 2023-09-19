В годы путинизма в России произошел антиконституционный переворот и в результате которого при власти всемерно укрепился лидерский проект имени одного человека. Наиболее слабой стороной данной затеи выступает смертность Путина, как и любого другого индивида. Соответсвенно, в условиях полной атрофии государственных институтов в РФ, страна рискует скатиться в состояние неконтролируемого хаоса.

Чем больше "новое дворянство" сейчас сжимает пружину, тем мощнее будут потрясения после её высвобождения. Возникший вакуум заполниться длительной борьбой 4-5 крупных группировок по итогом которой произойдет либо пересборка России после гражданской войны, либо же её распад на ряд независимых субъектов в рамках нового парада суверенитетов.

В свете грядущих событий огромный интерес для определения судьбы РФ играет драма, которая разворачивается вокруг персоны главы Чечни Кадырова. Он в настоящее время находится в ЦКБ, и совершенно неясно каково состояние его здоровья. Как минимум у Кадырова, как и в свое время у генсека Андропова, отказали почки. Он находится на гемодиализе после операции, которая прошла с осложнениями. Хотя есть версия, что Кадырову ничего не угрожает, по сведениях иных источников, близких к АП, почки у "чеченца номер один" отказали, состояние крайне тяжелое и родные решают отключать ли его от искусственной почки.

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Аргументами в пользу второй версии выступают визиты относительно здоровых ВИПов в ЦКБ за минувшие двое суток. Больницу, где лежит тело Кадырова, посетили Путин, Вайно, Золотов, иностранные дипломаты, и представители чеченской диаспоры на геликах. И это не считая представителей российских спецслужб, которые могут быть причастны к тихой ликвидации Кадырова.

Реакция Кремля на состояние здоровья Кадырова довольно сдержанная: справок по здоровью не выдаем и никаких встреч в ЦКБ у Путина не было. Типичная песковщина бессмысленная и беспощадная.

Кейс с Кадыровым имеет общероссийское значение. Прежде всего нужно отдать должное высокому уровню работы ФСБ, которая довольно компетентно чистит политическое поле перед выборами 2024 года. Сначала технично убрали олигарха и владельца ЧВК "Вагнер" Пригожина, подстроив авиакатастрофу с его джетом. Военно-административный ресурс путинского повара очень быстро разделили и идет перенастройка под Суровикина. Теперь пробил час и армии Кадырова. Чеченские батальоны Кремль хочет взять под прямой контроль, а значит риск противостояния может материализоваться в виде внутренних конфликтов.

Президент Путин одобряет ряд новых инициатив по "Вагнеру", в частности ее растворение в МО РФ и иных ведомствах. Потому на Лубянке, после риска переворота с участием вагнеровцев, располагают карт-бланшем, и в плотную взялись за работу с кадыровской ЧВК.

В АП тщательно рассматривают вопрос будущего Чечни под Россией. Протекает кастинг по вопросу замены Кадырову, но юридических оснований пока нет. На практике это означает подвисание всего госаппарата республики, а также схватку за власть между кланами и тейпами.

Кроме того, ФСБ дана задача зачистить российские регионы от кадыровцев, т.е. будет происходить жесткий передел множества серых и черных схем. К тому же у центра нет ресурса кормить Чечню, ведь нужно вкладывать деньги в оккупированные территории.

В конце концов, черный лебедь с Кадыровым ценен для понимания модели развития России в случае смерти Путина. Иными словами, необходимо очень тщательно изучать все, что связано с болезнью главаря Чечни, это ключ к понимания общероссийского политического транзита.