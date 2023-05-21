Из 500 вернулось 130: российских 'мобиков' выкупили за 25 тыс. рублей и бросили на штурм Бахмута. Видео

Родственники российских мобилизованных из Хакасии, Алтайского края и Кузбасса рассказали жуткую правду о том, как оккупантов отправляют на войну. По словам близких захватчиков, мужчин просто выкупили у ВС РФ и бросили штурмовать Бахмут.

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Соответствующая информация появилась в Telegram. Выкупом занималось добровольческое объединение 60 ОДШБр "Ветераны". Оно заполучило 500 мобилизованных всего за 25 тысяч рублей за каждого (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Этих оккупантов отправили штурмовать Бахмут в первой линии фронта.

"Со слов "Ветеранов", наши мобилизованные парни были куплены ими за 25 тысяч рублей "за голову". Поэтому они имеют право отправлять их, куда им вздумается", – рассказали родственники военных РФ.

По словам женщин, после обучения на полигоне в Крыму 501 мобилизованного перевезли в "ЛНР". Там они проходили подготовку под руководством ЧВК "Вагнер". Затем мужчины попали на базу 60 ОДШБр "Ветераны" в "ДНР".

А там у них забрали военные билеты и приписали к другому полку – 1194 и другой части – в/ч 41794.

Кроме того, в конце апреля группы призывников начали отправлять на "вторую-третью" линию обороны, не отдав при этом конкретных приказов.

"12 мая появилась первая весточка от наших бойцов. Они сообщили, что находились на первой линии боевого соприкосновения, на Бахмутском направлении в составе штурмовых бригад. Связи не было, обеспечения не было, шли с автоматами на танки. До настоящего времени не все взводы вернулись в расположение ОДШБр "Ветераны"... Они вышли из ада. Раненых и погибших очень много... Из 501 человека вернулось всего около 130. А по данным "Ветеранов", потерь нет", — говорят женщины.

На этом все не закончилось. Теперь выживших мобилизованных хотят отправить на очередной штурм, угрожая несогласным автоматами.

"Они были проданы обманом. Выкупила 60 отдельная десантно-штурмовая бригада, забрали документы, телефоны, угрожают не дать отпуска, которые установлены графиком. Угрозы, если не пойдут на штурм, шаг влево шаг вправо — будут прострелены колени", – рассказал родственник призывника из ХМАО.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты совершали и продолжают совершать страшные зверства против украинцев. И один из них сознался в этом. Военный преступник РФ рассказал о массовых гражданских убийствах в Луганской области. Россиянин сознался, что убивал всех подряд – и детей, и женщин, и пожилых людей.

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