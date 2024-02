ISW объяснил, почему в России избегали упоминаний о второй годовщине войны против Украины

Официальные лица и государственные медиа в России в основном воздерживались от публичного обсуждения второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину. Вероятно, они пытаются избежать дискуссий относительно неспособности страны достичь заявленных их диктатором военных целей ценой значительных армейских потерь.

Об это говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики считают, что такое умалчивание будет продолжатся по крайней мере до выборов в РФ, после которых Путину больше не придется скрывать от россиян такие непопулярные меры, как, например, мобилизацию.

Российское оппозиционное издание "Агентство Новости" сообщило, что гостелеканалы "Россия 1" и "Первый канал", а также НТВ (принадлежит "Газпром медиа"), в эфире 24 февраля не упомянули вторую годовщину путинской "СВО". Российский политический обозреватель Михаил Леонтьев в эфире программы "Время" лишь отметил, что исполнилось два года со дня начала войны, но не сделал дальнейших заявлений по этой теме.

"ISW наблюдал минимальную дискуссию со стороны российских правительственных чиновников во вторую годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля", – подчеркнули аналитики.

Они предположили, что росСМИ и чиновники решили удержаться от комментариев о войне, чтобы не привлекать внимание к неспособности России достичь своих заявленных стратегических целей в Украине и ее более неотложных задач захватить всю Луганскую и Донецкую области, понеся при этом высокие военные потери.

Недавний российский опрос общественного мнения показал, что отношение россиян к войне против Украины в последние месяцы в основном осталось неизменным. Так, большинство граждан страны-агрессора в значительной степени апатичны к войне, хотя многие из них и не поддерживают волны мобилизации.

"Глава РФ Владимир Путин и российские правительственные чиновники, вероятно, воздержались от освещения второй годовщины вторжения, пытаясь сохранить апатию общества к войне, что, отчасти, позволяет им продолжать ее без значительной общественной реакции", – пришли к выводу аналитики ISW.

По их мнению, Путин осознает, что вторая волна мобилизации будет широко непопулярна, и обеспокоен тем, что такая мера вызовет широкое недовольство. Однако он может перестать беспокоиться об общественных настроениях уже после своего переизбрания на президентский срок в марте 2024 года и решить, что потребности России в формировании сил перевешивают риски широкого внутреннего недовольства.

Как сообщал OBOZ.UA, российские военные высокопоставленные должностные лица, например министр обороны Сергей Шойгу, пытаются переложить с себя ответственность за громкие очевидные военные преступления на командиров среднего и низшего звена. По всей видимости, они опасаются международных последствий за то, что наделали в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!