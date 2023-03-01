Блог | Игорь Эйдман: История повторяется. Путин и Кабаева идут по пути своих предшественников

Очень близкие истории: Муссолини и Клара Петтачи, Гитлер и Ева Браун, Путин и Алина Кабаева. Родственники и покровители наживаются на успешной продаже молодой женщины дракону. Дракон скрывает свою любовницу, потому что "женат на стране". Он прячет её в своём логове.

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Дракон переживает триумф, страна валяется у него в ногах. Но ему этого мало, Он пытается подчинить себе другие страны. Вначале его ждёт успех. Захвачены Албания, Австрия, Польша, Эфиопия, Сирия, Крым.

А потом удача отворачивается от дракона. Его войска терпят поражение и начинают отступать. Дракон вместе с любовницей прячутся в бункере. Однако возмездие неотвратимо настигает их. Дракон несёт гибель всем, кто рядом с ним, и своей женщине прежде других.

История повторяется. Путин и Кабаева идут по пути своих предшественников к тому же концу.