'Исследуют биоматериал славян': в РФ издали новый эпический фейк о биологическом оружии

Глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что в неких украинских биологических "лабораториях" разрабатывают "профильное" оружие, направленное против России. Миронов обещает, что "достижения" России будут широко известными по всему миру.

Об этом он написал в Twitter. С его мнением поспорил украинский журналист и блоггер Денис Казанский.

"В украинских биолабораториях изучают биоматериал славян для создания биологического оружия. Его хотят направить против нашей нации. Изучают, как те или иные патогены будут влиять на русских", — пишет Миронов.

Он жалуется, что в Украине якобы "продолжают дело" нацистского диктатора Адольфа Гитлера.

Миронов обещает, что "победы" России "об этом узнает весь мир".

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"Ты понимаешь, что ты е*анат?", — ответил ему украинский журналист и блоггер Денис Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России заявили, что США возобновили строительство биолабораторий в Украине. Теперь на болотах ждут "вылет боевых комаров".