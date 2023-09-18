"Исследуют биоматериал славян": в РФ издали новый эпический фейк о биологическом оружии
Глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что в неких украинских биологических "лабораториях" разрабатывают "профильное" оружие, направленное против России. Миронов обещает, что "достижения" России будут широко известными по всему миру.
Об этом он написал в Twitter. С его мнением поспорил украинский журналист и блоггер Денис Казанский.
"В украинских биолабораториях изучают биоматериал славян для создания биологического оружия. Его хотят направить против нашей нации. Изучают, как те или иные патогены будут влиять на русских", — пишет Миронов.
Он жалуется, что в Украине якобы "продолжают дело" нацистского диктатора Адольфа Гитлера.
Миронов обещает, что "победы" России "об этом узнает весь мир".
"Ты понимаешь, что ты е*анат?", — ответил ему украинский журналист и блоггер Денис Казанский.
Как сообщал OBOZREVATEL, в России заявили, что США возобновили строительство биолабораторий в Украине. Теперь на болотах ждут "вылет боевых комаров".
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