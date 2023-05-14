'Иран стал частью Тернополя?' Российские пропагандисты похвастались ударами по Украине и феерически оконфузились. Фото

Российские оккупационные войска в ночь на воскресенье устроили новую ракетную атаку по территории Украины. В Тернополе раздались взрывы, там зафиксирован прилет.

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Между тем, российские пропагандисты уже начали хвастаться ударами по Украине и феерически опозорились. Об этом сообщают в соцсети.

Так, рупоры Кремля поспешили показать последствия якобы попадания их ракеты по мирному городу, но выдали желаемое за действительное. На самом же деле опубликованное ими видео оказалось фиксацией взрывов в Иране, которые произошли еще в январе 2023 года.

Пропагандистам не помогло даже то, что на ролике они сделали вотермарк с надписью "Ху…ый Тернополь".

В соцсетях уже высмеяли "информаторов" врага, отметив, что благодаря им "Иран стал частью Тернополя".

Напомним, в субботу вечером, 13 мая, почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара РФ. После этого в Тернополе и Тернопольской области прогремели взрывы, в областном центре есть попадание в складские помещения. В результате обстрела травмированы двое гражданских граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессор Россия утром 13 мая атаковала с воздуха Хмельнитчину – в регионе прозвучала серия взрывов, есть прилет по критической инфраструктуре. В результате действий агрессора до 30 человек получили ранения, в облцентре повреждены жилые дома, промышленные, медицинские и образовательные учреждения.

Во время воздушной атаки 13 мая украинские силы ПВО сбили 17 из 21 дронов-камикадзе "Шахед", запущенных российской оккупационной армией. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уточнил, что остальные четыре ударных беспилотника попали на территорию Хмельницкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 13 мая Россия запустила по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". В результате падения или сбития беспилотника в Киевской области получил повреждения жилой дом.

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