Россия устроила новую атаку на Украину: в Тернополе слышали взрывы, в окрестностях Киева работает ПВО. Все подробности

Страна-агрессор Российская Федерация в ночь на воскресенье устроила новую ракетную атаку на Украину. В Тернополе слышали взрывы, а в окрестностях Киева работает ПВО.

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Украинцев призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщили глава Тернопольской ОВА Владимир Труш, председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко и Киевская городская военная администрация.

В частности, в Тернополе, по предварительной информации, зафиксирован прилет.

"По предварительным данным имеем прилет в промзону Тернополя. Не выходите из укрытий до окончания воздушной тревоги, берегите себя и своих близких", – отметил Головко.

В то же время Труш сообщает о взрывах. Он также призвал граждан не выходить из укрытия, поскольку есть вероятность повторных ударов.

Кроме того, в окрестностях Киева работает ПВО. В КМВА также призвали жителей столицы находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.