Инициаторами 'рождественского перемирия' были Медведчук и Абрамович – росСМИ

Идею о так называемом рождественском перемирии на фронте в Украине диктатору Владимиру Путину подкинули "гениальные стратеги войны", приближенные к Кремлю. Ими оказались украинский олигарх Виктор Медведчук и российский олигарх Роман Абрамович.

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Опальный дуэт привлек к этой инициативе и главу УПЦ МП патриарха Кирилла, который еще до полномасштабного вторжения принимал участие в обмене пленными Украины и России. Об этом сообщают в источниках, близкие к окружению Кремля, передает Telegram-канал Информационное сопротивление.

"Более того, косвенное участие в происходящем принял и Алишер Усманов, финансирующий все эти процессы, а самолет, на котором перемещался Медведчук, принадлежит одной из структур, связанный с "Металлоинвестом" (бенефициар – Усманов), – отмечается в прессе.

Авторы добавили, что одиозный Усманов в последнее время крайне обеспокоен усилившейся ролью Пригожина и объявленным им предложением изъять у Усманова его крупный актив — Орский металлургический завод.

Как сообщал OBOZREVATEL, анонсированное Путиным "перемирие на Рождество" вызвало гневную реакцию у оккупантов, которые обвинили его в капитуляции, а Стрелков и вовсе напомнил о судьбе Каддафи. А вот в Украине посчитали заявления российского диктатора обманным маневром и информационной операцией.

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