Блог | Александр Коваленко: Российская пропаганда готовит масштабное ИПСО о потерях ВСУ на фоне колоссальных потерь оккупантов

Как известно, последнюю неделю одной из самых обсуждаемых тем, кроме наступления РОВ, была тема потерь россиян в войне против Украины. Потерь, которые должны шокировать граждан рф, своими масштабами... Но...

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Так, ряд зарубежных изданий, таких как The Wall Street Journal, NYT и т.д. отмечали потери РОВ в пределах 200 тыс. Глава обороны Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен заявлял о 180 000.

На мой же взгляд и эти цифры занижены, поскольку реальная картина намного хуже.

По ряду объективных причин и опираясь на объективный расчёт показателей 200, 300, 400 можно говорить о том, что общие потери РОВ превышают 300 тыс человек и это не может не волновать командование российских оккупантов, которое всячески пытается скрывать свои потери.

Внимание к потерям РОВ стало повышаться после того, как Евгений Пригожин угробил под Бахмутом и Соледаром десятки тысяч убитыми и ранеными "вагнеровцев", не добившись какого-либо прорывного результата, кроме как вызвал интерес к той тактике, которой воюют россияне.

Привлечение повышенного внимания в к тактике "мясных волн" привело к тому, что в самой россии стали задавать много лишних вопросов о реальных потерях РОВ, а так же, если они незначительные, зачем мобилизация и почему от Киева за 3 дня, опустились до Бахмут за 9 месяцев... если получится.

В этой связи в ряде иностранных СМИ в ближайшее время выйдут псевдо-аналитические материалы, авторы которых будут ссылаться на некие неназванные источники в "разведке" той или иной страны, которые будут сообщать о колоссальных потерях ВСУ и не таких больших у россиян.

Параллельно с этими вбросами, в информационной среде будут вирусится видео с украинских кладбищ, где захоронены военные, которые будут призваны деморализовать общество как "факт", подтверждающий "колоссальные" потери ВСУ.

Несколько таких видео уже путешествует и массово распространяются в украинских пабликах, что может говорить о появлении первых заказных статей о потерях уже на следующей неделе. Эти материалы будут не только использовать в россии, но и в нашем инфо-пространстве.

Данная ИПСО должна будет совпасть с нарастающей активностью РОВ по всей линии фронта, началом их наступления на ряде локаций, а так же сопровождаться очередной волной ракетных ударов по энергосистеме Украины, дабы возыметь максимальный эффект деморализации населения.

Соответствующий эмоциональный разогрев на площадках украинских социальных сетей будет проводится армией ботов и троллей, выдающих себя за украинцев и сеющих панические и пораженческие настроения.

Надеюсь, в этот раз, многовековая мудрость "предупреждён - защищён" всё же сработает, а не получится так, как всегда.

Критическое мышление, здравомыслие и анализ любой информации, должны превалировать над эмоциями и примитивной паникой.

А вера в ВСУ должна быть константой.

В интервью изданию The Insider озвучил цифру потерь российских оккупационных войск в Украине в формате 200-300-400.

Цифра многих шокировала - более 320 тыс. Но, что шокирующего? Столько гибло советских солдат в месяц во время ВМВ.