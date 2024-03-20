Операция "Утилизация". Этническое неравенство в риске смерти

Как уже говорилось в предыдущих частях, захватническая война против Украины, развязанная президентом России Путиным, касается не только новых территорий, но и имеет явный демографический характер.

С одной стороны, он вместе со своим подельником – президентом Беларуси Лукашенко, крадет украинских детей для последующего процесса ассимиляции, а с другой стороны, меняет этнический состав на оккупированных территориях для того, чтобы затруднить возврат этих территорий Украине, ведь на этих землях будут проживать абсолютно чуждые этой земле люди – переселенные граждане РФ. Но и это еще не все. В ходе ведения боевых действий на территории Украины, Путин "утилизирует" наиболее активную часть молодежи национальных республик, входящих в состав Российской Федерации, для обеспечения невозможности национальных революций в субъектах федерации после будущего позорного поражения России в этой войне. Фактически хозяин Кремля создал "национальные ГУЛАГи"… и использует эту войну, как очередную попытку уничтожить Украину и украинцев, с одной стороны, и проводит "этнические чистки" среди населения национальных республик самой РФ с другой. Задумайтесь над этим, избиратели. Может хватит жить в "тюрьме народов"?

В этой войне народы России воюют против своих национальных интересов, причем все. И гибнут явно не за интересы своего государства, а уж тем более не за интересы своих национальных республик. То есть, не за интересы того возникшего на фоне распада СССР государства под названием Российская Федерация, которое мыслилось и обозначалось в его конституционных актах и международных договорах как государство с границами, признанными международным сообществом, созданное самоопределившимися в его составе народами, основанное на принципах федерализма и включающее в свой состав государства — республики РФ.

Будь Российская Федерация не на бумаге таким государством его граждан и народов, у него бы в 2014 году не возникло проблем с Украиной. Потому что какая бы смена власти там ни произошла, России это не касалось никак. И даже если считать, что эти события создали угрозу русскоязычному населению, что, конечно, абсолютная чушь, и считать, что Российской Федерации должно быть дело до того, что происходит с иностранными русскоязычными гражданами, им просто можно было предложить переезд в Россию, а не оккупировать один кусок иностранного государства и развязывать гибридную войну в другом. Благо тем самым можно было бы немного залатать демографическую дыру самой России.

В данном контексте нельзя обойти стороной и любимый вопрос прокремлевской пропаганды последнего времени — "где вы были все эти 8 лет, когда домбили бомбас?". Потому что ответ на этот вопрос лежит в указанной плоскости — если речь шла о пресловутой "защите русскоязычного населения", то ее можно было осуществить путем переселения в РФ всех представителей этого населения, желающих жить в России и не желающих жить в Украине. Ведь как показала эвакуация, осуществленная российскими властями перед началом войны, им вполне по силу вывезти около 100 тысяч человек за неполную неделю. Что уж говорить про те самые излюбленные пропагандой 8 лет, за которые, не спеша можно было вывести вообще всех желающих, а за потраченные на пуски ракет средства построить им Дубай ХХІ века где-нибудь на просторах "Средней полосы или Нечерноземья".

Почему же Путин не сделал этого, а решил начать войну? Потому что с определенного момента Кремль перестал идентифицировать себя как Российская Федерация — новое постсоветское государство, основанное на вышеуказанных принципах, и начал ощущать себя "исторической Россией", основанной на совершенно других принципах. Такая "историческая Россия" мыслится как продолжение СССР и Российской империи, все территории которой должны контролироваться ей, если не прямо (аннексия Крыма), то косвенно — посредством союзничества добровольного (как у членов ОДКБ) или принудительного, которое сейчас хотят навязать Украине.

Естественно, внутри такой "исторической России" не только на деле, но уже давно и на словах отрицается то, что было провозглашено в качестве основ конституционного снова Российской Федерации — равноправие и самоопределение в ней народов. И в самой речи, предшествовавшей началу войны с Украиной, Путин опять пытался доказать то, что говорил уже не раз — именно признание этих принципов погубило предыдущую форму "исторической России". Потому что, существовать она могла только когда эти принципы построения были чисто декларативными и существовали на бумаге, а как только их попытались претворить жизнь — это привело к распаду Союза в 1991 году, который стал для него - офицера Госбезопасности, глубоко личной трагедией. .

Поэтому в "исторической России", она же Российская империя, войну за воссоздание которой ведет Владимир Путин, нет места ни признанию международного права, ни признанию права народов России на самоопределение, которое было признано за ними лишь в результате краха Российской империи. Это признание Путин считает ошибкой и даже преступлением коммунистов, которое необходимо исправить, и это он называет "декоммунизацией". Ему невдомек, что для народов России право на национальное самоопределение было не подарком коммунистов, как это представляется в его голове, а тем, что было выстрадано и полито кровью патриотических движений в борьбе уже с февраля 1917 года, после краха Российской империи в очередной авантюристической войне. Тогда народы империи сами начали брать свою судьбу в свои руки, и дальновидность коммунистов в отличие от многих лидеров Белого движения заключалась в том, что они по крайней мере на словах, тактически пошли на признание этих принципов, хотя потом и выхолостили их содержание.

Именно благодаря крушению Российской империи и признанию, пусть в основном декларативному, принципов самоопределения народов в форме создания их союзных или автономных республик, из официально второсортных инородцев они хотя бы официально стали равноправными народами страны. Из предвоенной речи Путина явно следует, что именно такое "потакание националистам" он считает причиной крушения СССР. Поэтому та война, которую он начал против Украины, призвана вернуть фактическое и доктринально обоснованное бесправие народов как бывшего СССР, так и самой Российской Федерации. А значит, участвующие в ней на стороне путинской России представители этих народов, воюют против своих национальных интересов и платят за интересы Путина своими жизнями. Да и, по сути, против подлинных национально-государственных интересов возникшей при распаде СССР Российской Федерации, могильщиком которой сейчас выступает Владимир Путин.

Впрочем, так в российской истории было уже не раз. Например, в начале ХХ века после Манифеста Николая II от 7 октября 1905 года мелкими шажками началось движение России в сторону парламентской монархии и гражданского общества. Чем стали пользоваться и разные народы империи, у которых начали появляться и развиваться свои издательства, газеты, школы, общественные организации, партии и даже фракции в Государственной думе.

Народы России были заинтересованы в ее эволюции в таком направлении. Но все эти ростки гражданского общества, религиозной и национальной самоорганизации попали под каток воинственного шовинизма и империализма, требовавшего с одной стороны подавления инакомыслия и самостоятельности у народов страны, а с другой, захвата территорий других могущественных государств под лозунгами "освобождения" их народов. "Освобождать" предлагалось славян от Австро-Венгерской и христиан от Османской империй. При этом идеологами такого "освобождения" не скрывалось, что оно мыслится как первый шаг к созданию еще более масштабной империи, в которой вокруг православного русского царя, планирующего переезд из Петербурга в завоеванный Царьград (Стамбул, Константинополь), объединятся все славянские и православные народы, ну и конечно же, предварительно завоеванные мусульмане и буддисты национальных окраин империи.

Понятно, что эти планы были изначально обречены на неуспех и нежизнеспособны. Но даже если представить себе, что они могли осуществиться — соответствовало ли это интересам неславянских и неправославных народов? Конечно, нет, так как это привело бы к движению этой империи не в направлении обретения ими равноправия и автономии, а наоборот, в направлении, при котором их второсортность была бы только закреплена. Именно поэтому в этот момент одни представители тюрко-мусульманских народов России начали эмигрировать из нее в Османскую империю, а другие оппонировать этой политике, подвергаясь травле со стороны шовинистов и выслушивая призывы "убираться в Турцию". Именно поэтому, когда эта война все-таки началась, многие духовные и светские авторитеты российских мусульман призывали их не воевать за Российскую империю, особенно против своих единоверцев из Османской империи. И такие настроения среди них были весьма распространены, о чем писал в своих воспоминаниях лидер башкирского национально-освободительного движения Ахмет Заки Валиди.

Но несмотря на все это, верноподданных мусульман, проливавших в эту войну свою и чужую кровь фактически за планы создания православной панславянской империи, оказалось немало. Однако потом произошла интересная метаморфоза. Когда эта империя под грузом войны все-таки развалилась, именно участвовавшие в ней на ее стороне офицеры и солдаты стали основой национальных Вооруженных сил новых государств и автономий. Причем именно такие люди их зачастую и возглавляли, как было с генералом Маннергеймом в Финляндии, генералом Скоропадским в Украине и генералом Красновым в Донской республике. Все они воевали в Первую мировую войну за "единую и неделимую" Российскую империю, но после ее распада стали создавать на ее обломках свои национальные государства и вооруженные силы.

В таком контексте пути применения в дальнейшем опыта, полученного представителями народов России в этой войне, в дальнейшем могут оказаться разными. Что, конечно, ни на секунду не означает, что им в ней надо участвовать в захватнической неоимперской войне Путина в Украине. Напротив, делать этого нельзя ни в коем случае, ни с моральной, ни с политической точек зрения. Просто, как показывает история, обретя подобный опыт, в том числе сугубо негативный, и осознав порочный и несправедливый характер подобных войн, их участники порой используют его для исправления этой несправедливости.

Тогда Империя научилась использовать разные механизмы для вовлечения порабощенных народов в жизнь имперского организма и удержания их в покорности. А сегодняшняя война демонстрирует еще один механизм — это вовлечение в круговую поруку.

Обсуждая национальный состав ВС РФ, мы не можем оперировать цифрами. Статистика — это государственная тайна РФ. Сегодня никто не имеет полного представления про реальный национальный состав Вооруженных Сил РФ, про их конфессиональный состав. Никто не может сказать, сколько человек исповедует православие, сколько ислам и сколько буддизм или иудаизм, потому что это элементы государственной тайны. В России любая статистика секретна, если дело касается демографии, экономики, миграционных процессов. Это все российская государственная тайна "за семью печатями", самая тщательно охраняемая.

Но, умирая за русский мир, солдаты "нерусских" национальностей понимают, за что они гибнут?

Часть российской национальной политики, в форме этноцида, ассимиляции, русификации коренных народов, заключается в превращении людей в быдло. До такой степени, чтобы человек искал удовольствие в реализации своих первичных потребностей. Тогда человек, для реализации своих низменных потребностей, готов наниматься куда угодно и заниматься чем угодно.

В итоге российские солдаты часто выглядят как обычные наемники, но они пытаются абстрагироваться от войны. То есть: служба отдельно, а жертвы – отдельно; обстрелы отдельно, а убитые дети – отдельно, приказы отдельно, а результат исполнения приказа – отдельно.

Они воспринимают вторжение в Украину как ремесло, за которое получают деньги. А для того, чтобы человек так стал относится к своей службе, его нужно максимально, простите, "оскотинить", "обыдлячить". Опустить его до такого уровня, когда в его системе ценностей остается только поесть, выпить, поспать, переспать. Это излюбленная форма правления населением в диктатурах, проверенная веками.

Фактом остается то, что сейчас в войне, развязанной "русским миром" — Путиным и его соратниками — в своей массе пушечным мясом являются представители именно нерусских народов РФ: и это не только чеченцы-кадыровцы, но и буряты, татары, башкиры, жители Дагестана и других "национальных окраин". Огромное количество из них молодые люди из, скажем, неславянских этнических групп. То есть, это означает, что на передовую линию были посланы люди из отдаленных регионов.

Сразу после начала Россией войны в Украине, расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев заявил, что, по его данным, среди убитых солдат из России, которые воевали в Украине, высока доля представителей "нерусских" народов. И эта тенденция сохраняется.

"Если честно, я даже не знаю, как к этому относиться. С одной стороны, я реально не могу представить себе человека, который отдал бы такой циничный приказ. Приказ украсть выделенные на закупку томографов деньги — да; приказ сфальсифицировать выборы — да; приказ отправлять на передовую именно "чурок", выделив их в особую категорию, в "пушечное мясо" — нет. С другой стороны, я понимаю, что план — если предположить, что он действительно есть — вполне себе рабочий. Ну, пришла похоронка в глухую якутскую деревню, ну, почернела от горя мать, ну, напились односельчане на поминках — и что? У них и "ВКонтакте"-то никакого нет — но даже если и есть, то напрочь отсутствует привычка писать туда что-то, да ещё и политические выводы делать", — отметил Аббас Галлямов - российский политолог, политтехнолог, публицист и государственный деятель, бывший спичрайтер премьер-министра РФ Владимира Путина, бывший заместитель руководителя администрации президента Республики Башкортостан. Кандидат политических наук. А ныне "иноагент" и "личность, пребывающая в розыске по линии МВД", за дискредитацию ВС РФ. "Уровень доверия к Москве здесь минимальный — она уничтожила федерализм и местное самоуправление, выкачивает деньги из регионов, да ещё и преподавание национальных языков в школах, по сути, похоронила".

Помимо национального признака, обращает на себя внимание и тот факт, что многие из убитых или захваченных в плен россиян, представителей этнических меньшинств из России (или коренных народов России, не считая русских) - резко выделяется непропорционально большой долей, что в свою очередь, свидетельствует об экономической дискриминации национальных регионов.Для жителей Тувы и Бурятии вероятность погибнуть на войне в Украине до сих пор в 30-40 раз выше, чем для москвичей. К такому выводу можно прийти, если соотнести последние данные о погибших россиянах.

С учетом этих данных первые пять строчек заняли Тыва, Бурятия, Ненецкий автономный округ, республика Алтай и Забайкальский край. Для сравнения — замыкают этот список Санкт-Петербург и Москва. То есть для уроженцев этих городов вероятность погибнуть на войне в десятки раз меньше, чем для жителей ряда регионов Сибири и Дальнего востока. Татарстан, имеющий развитую нефтяную промышленность, показывает гораздо более низкое число потерь на душу населения, чем экономически менее развитые Бурятия, Тыва, Алтай и Северная Осетия.

По описанным выше причинам, расчет доли погибших по регионам не позволяет сравнивать смертность по этническим группам. В собранных нами данных нет указаний на этническую принадлежность погибших, а доля титульных этнических групп различается по национальным республикам. Например, в Бурятии среди молодых мужчин около 60% этнически русских, в Тыве доля русских - около 10%, а в Чечне и Ингушетии - меньше 1%.

При этом две группы с самым высоким относительным риском быть убитыми на войне — это буряты и тувинцы. Их доля среди погибших примерно в четыре раза превышает их долю в общей численности населения России, а самый низкий коэффициент смертности - в Московской области, Ямало-Ненецком АО , Ханты-Мансийском АО, городах Санкт-Петербурге и Москве.

Существенно более высокая смертность среди жителей Тувы и Бурятии связана с тем, что мужчины из этих республик имеют меньше шансов найти стабильную и хорошо оплачиваемую работу по сравнению с жителями более благополучных регионов. Соответственно, у выходцев из Тувы и Бурятии больше стимулов вступать в армию. Они также могут быть более склонны вербоваться добровольцами, поскольку там обещают высокие зарплаты и множество льгот. Армия — это важный работодатель для тех территорий, где заработать деньги почти невозможно. Найм в армию дает вам стабильную заработную плату и обеспечение.

Уровень преступности в экономически неблагополучных регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока довольно высок, что тоже может создавать предпосылки для вербовки заключенных из этой местности. И удельный процент бывших ЗК в общей численности погибших в Украине, растет с каждым месяцем. За ним "идут" лишь добровольцы и мобилизованные.

В национальных республиках, особенно на Северном Кавказе и в Туве, отмечаются более высокие показатели рождаемости, что потенциально приводит к увеличению числа молодых мужчин, пригодных к военной службе.

По подсчету абсолютных безвозвратных потерь ВС РФ в войне против Украины, которые скоро достигнут численности ВС Турции, и составляют на сегодняшний день чуть менее 410 тыс. человек, лидируют Краснодарский край, Псковская область, Свердловская область, Приморский край, Башкортостан и Челябинская область. Но если пересчитать данные с учетом плотности мужского населения в каждом регионе, и количеством убитых к десяти тысячам человек мужского населения регионов, список получится другим, но все равно пальма первенства за Бурятией, Тывой, за ними следуют Забайкальский край, Псковская область, Северная Осетия, Республика Алтай, Республика Хакасия, Республика Калмыкия, Республика Коми, Дагестан, Чечня - и Ингушетия.

Вот и стоит задуматься, в первую очередь, жителям этих регионов, стоит ли по прихоти вечного хозяина Кремля, платить такую огромную цену - жизнь своих мужчин. Ведь их просто утилизируют, пуская на мясные штурмы, изменяя демографический состав на территории национальных субъектов Российской Федерации.

Ведь у Путина с его псевдоисторическим бредом в голове, помноженном на имперские амбиции и постоянным враньем, транслируемом в медийное пространство, задача только одна - личное обогащение и абсолютная диктаторская власть, а вы - лишь пешки на его шахматной доске, которыми не грех и пожертвовать для достижения цели. И этот выживший из ума маразматик на восьмом десятке лет, снова идет на пост национального лидера, чтобы нести разрушения и убивать ни в чем не повинных людей как в своей стране, так и у соседей.