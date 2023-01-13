США работают над тем, чтобы остановить деятельность ЧВК "Вагнер" во всем мире – Госдеп
Представитель Государственного департамента США Дерек Шолле заявил, что Вашингтон работает над тем, чтобы остановить функционирование российской частной военной кампании "Вагнер" во всем мире. Деятельность незаконного формирования он назвал недопустимой.
В частности он сказал, что Госдеп владеет информацией о вероятных попытках вербовки "вагнеровцами" наемников в Сербии и других странах. Об этом он заявил во время переговоров в Белграде с президентом Сербии Александром Вучичем 12 января, передает AP.
Шолле отметил, что США внимательно следят за этой деятельностью ЧВК "Вагнер" и добавил, что такой вербовки допустить нельзя.
Также представитель Госдепа сказал, что группа "Вагнера" "ужасно действует по всему миру, будь то в Ливии, Центральноафриканской Республике или прямо сейчас в Украине".
"Я не знаю, есть ли опасения у Сербии, мы говорили о наших опасениях, и мы с нетерпением ждем совместной работы с правительством здесь, в Белграде, и в других местах, где "Вагнер" активен, чтобы положить конец их деятельности", – добавил он.
Шолле также призвал страны присоединится к санкциями против российской ЧВК, ведь действия России "должны быть не только осуждены, но и наказаны".
"Мы считаем, что страны должны подписаться под санкциями, и причина заключается в том, что действия России должны быть не только осуждены, но и наказаны. Россия каждый день ведет жестокую, неоправданную войну против Украины. Мы должны стоять вместе, чтобы гарантировать, что такое поведение неприемлемо", – сказал он.
Издание также отметило, что ЧВК "Вагнер", принадлежащая российскому олигарху Евгению Пригожину, ведет активную деятельность в десятках преимущественно африканских государств, работая с правительствами над пророссийской пропагандой и другими военными и политическими проектами.
Более того, ЧВК якобы хвасталась своим присутствием в Сербии, единственном европейском государстве, помимо Беларуси, которое не присоединилось к международным санкциям против России за ее войну против Украины. Группа, как отмечается, объявила об открытии своих офисов в Белграде, однако позже эта информация была опровергнута.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее издание Politico писало, что высокопоставленные официальные лица США обеспокоены ростом активности ЧВК "Вагнер" в Сербии и странах Африки. Агрессор продолжает использовать эту организацию для проведения операций влияния.
По информации США, РФ использует наемников "Вагнера" в ЦАР, Мали и Сербии.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!