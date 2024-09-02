Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выдал, что страна-террорист Россия "слишком сильна и самостоятельна", поэтому Запад "пытается ее развалить". Более того, в традиционной для кремлевской пропаганды манере, он заявил, что для этого в мире формируется коалиция под "фашистскими флагами".

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При этом Лавров сказал, что Россия открыта к контактам с западными странами. Об этом глава МИД РФ заявил, выступая перед преподавателями и студентами МГИМО.

По легенде Лаврова, порядка 50 стран в настоящее время собраны Западом под "фашистскими знаменами", чтобы развалить Россию. Министр выдал, что цивилизованный мир якобы выбрал такую политику, потому что РФ "сильная и самостоятельная".

Не обошлась речь Лаврова перед московскими студентам и без упоминания абсурдных пропагандистских нарративов о "режиме Зеленского" и "украинских нацистах".

"Ясно, что суть политики Запада по отношению к нашей стране всегда заключалась в том, что мы слишком сильны, слишком самостоятельны. И надо что-то с этим делать, желательно развалить. И тоже весьма показательная история повторяется, ведь сегодня 50 стран собраны против России тоже под нацистскими знаменами, учитывая суть режима Зеленского, да и не только суть, а учитывая даже шевроны и знамена, которые носят бойцы так называемой украинской армии", – распинался Лавров в институте.

Представитель страны-террориста России также добавил, что Москва якобы готова контактировать со странами Запада. В то же время Лавров пригрозил "жесткой реакцией" на недружественные шаги.

Напомним, Лавров в очередной раз заговорил о вероятности переговоров между Украиной и Россией. Глава МИД цинично выдал, что даже не слушает заявление украинских властей о готовности вести диалог. Более того, он по традиции обвинил Соединенные Штаты в нагнетании напряженности.

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