Мемориал ликвидировали за "создание лживого образа СССР". Симоньян и Ж. требуют войны. Петр Толстой возглавит защиту христианских ценностей. Депутат Бутина присмотрит за игрушками. Экономист Хазин спас Путина от смертельного укуса либерала.

99 лет назад, 29 декабря 1922 года был подписан Договор об образовании СССР. Его подписали РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР (Закавказская Федерация). Через 69 лет СССР прекратил свое существование. Владимир Путин называет происшедший 30 лет назад распад СССР распадом исторической России, угрожает вторжением Украине, требует от Запада гарантий ее невступления в НАТО и пытается поглотить Беларусь.

Голова Путина повернута в прошлое. И в какой-то степени ему удалось повернуть время в России назад.

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Верховный суд России 28 декабря по иску Генеральной прокуратуры ликвидировал международное историко-просветительское общество "Мемориал". Судья Алла Назарова согласилась с прокурором Алексеем Назаровым в том, что "Мемориал" дискредитирует власть и "создает ложный образ СССР". Прокурор Алексей Жафяров в прениях заявил, что "Мемориал" создавался как организация по увековечиванию памяти, а сейчас "практически полностью сосредоточилась на ее искажении", в том числе это касается памяти о Великой Отечественной войне. А главное преступление, по мнению прокурора Жафярова в том, что "Мемориал" "создает лживый образ СССР как террористического государства". Видимо, прокурор Жафяров все еще живет в то время когда действовала статья 70 УК РСФСР "Антисоветская агитация и пропаганда".

Это было "достойное" завершение окаянного года. Победа духовных наследников сталинских палачей. Триумф манкуртов над исторической памятью. Россия оказалась отброшена в 30-е годы прошлого века.

Год, начавшийся арестом Навального, вполне логично завершается ликвидацией "Мемориала"…

Другие события соответствуют возвращению в прошлое. Причем, в разные периоды.

В Госдуме создают межфракционную рабочую группу по защите христианских ценностей. Её возглавит известный антисемит и ксенофоб, вице-спикер Госдумы, член "Единой России" Пётр Толстой. Он будет заниматься "консолидация усилий депутатов и Русской православной церкви в законодательной работе и отстаивания традиционных ценностей". Благословение Гундяева уже получено. Кто бы сомневался.

Новоиспеченный депутат Госдумы от "Единой России" Мария Бутина разрабатывает стандарт игрушек, которыми российские дети будут играть в детских садах. Основная задача – избавить российских детей от чуждых западных игрушек. Куклу "Барби" российские дети видеть не должны, пусть играют в игрушечные танки, привыкают к войне с младых ногтей.

Хотят ли русские войны?

В эти дни, когда мировые СМИ обсуждают вероятность вторжения путинских войск в Украину, этот вопрос поменял свою модальность с абстрактно-лирической на тревожно-актуальную. И несмотря на то, что большинство россиян живут в режиме присказки "лишь бы не было войны" внутри российского телевизора появилась довольно компактная, но весьма влиятельная и крайне агрессивная группа, которая войну не просто хочет, но и активно к ней призывает и даже требует немедленно ее начать.

Недавно, когда у берегов оккупированного Крыма случился инцидент с кораблем ВМС Украины, который шел в направлении Керченского пролива и какое-то время не отвечал на предупредительные сигналы корабля береговой охраны ФСБ России, Маргарита Симоньян с нескрываемым восторгом и надеждой написала в своем твиттере:

"Началось, что ли? Матушка, не подведи".

Неизвестно, к какой именно "матушке" обращалась Маргарита Симоньян, в Богородице, или к России, но та не оправдала ее надежд и войны не случилось. Тогда Симоньян написала грустную реплику: "Расходимся" И добавила печальную скобочку в знак своего личного траура по поводу несостоявшейся войны.

Маргарита Симоновна в последнее время выбилась в лидеры соревнования за звание главного медийного упыря. Помимо все более отчетливо виднеющихся клыков со стекающей с них кровью, Маргариту Симоньян отличает удивительная сентиментальность, я бы даже сказал, нежность к любой гадости и мерзости, которую творит власть.

"Работайте, братья!" - тепло и по-родственному обращается Симоньян к отморозкам, избивающим дубинками безоружных мирных демонстрантов.

А вот ее свежая реакция на драконовские санкции России в отношении тех компаний, благодаря которым Симоньян общается со своей аудиторией, отравляя мозги этой аудитории потоками ненависти лжи:

"Родненькая наконец-то впаяла Google и Facebook оборотные штрафы"

"Матушка", "братья", "родненькая" - все эти любовные словечки в отношении источников войны, репрессий и насилия выделяют Маргариту Симоньян из общего ряда путинской обслуги и делают ее особенно отвратительным персонажем.

В отличие от Симоноьян лидер ЛДПР Ж. чужд сентиментальности и старательно прикидывается припадочным. На днях в эфире Первого канала он призвал к бомбардировке Украины в ночь с 31 декабря на 1 января, заявив, что если бы занимал пост президента страны, то не сомневаясь отдал бы такой приказ:

"Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января. Часа в 4 утра, в 5 утра. Уже все подшофе".

Ау, генеральная прокуратура! Тут у вас статья 354 УК РФ "Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны" прыгает от нетерпения, готовая примениться. Нет, не слышат. Все заняты. Ликвидируют "Мемориал"…

Тупой, еще тупее

Чтобы создать благоприятные условия для впитывания потоков ненависти и лжи необходимо у аудитории выключить логику и критическое восприятие. Для этого надо заполнить медиа пространство страны абсурдом и запустить туда критическую массу дураков, или тех кто дураками имело притворяется.

"Либералы предпринимали титанические усилия для начала войны на Украине, – эту удивительную новость в эфире YouTube-канал "Соловьёв Live" огласил известный российский экономист Михаил Хазин. Как ему стало известно, Владимиру Путину война на Украине не нужна. Видимо именно поэтому он и концентрирует войска на границе с Украиной: ведь когда не хотят войны всегда нагоняют побольше войск и как можно громче бряцают оружием. Кроме того, Хазину стало известно о попытках либералов развязать полномасштабную войну и на Кавказе. А поскольку кровожадным планам либералов мешает Путин, по убеждению Хазина резко выросла вероятность организации на него покушения. И Хазин узнал, как именно это покушение произойдет. Вот так:

"Представьте, что есть какой-то министр, у которого рак и жить которому осталось недолго. Ты ему во все зубы вставляешь коронки с цианистым калием и говоришь, что во время протокольной встречи он должен подойти к Путину и его укусить".

Экономист Хазин одно время работал в правительстве России в центре экономических реформ. А мы потом удивляемся, что у нас с экономикой происходит

СМИ из миллиардов событий выделяют главные. Самые важные для своей аудитории. Ток-шоу "60 минут" выделило такое событие, которое обсуждалось почти половину эфирного времени. И это не был эпохальный запуск космического телескопа. И не пандемия, или невероятный рост цен. Самое важное, что жизненно необходимо сегодня знать россиянам, - это причины увольнения заместителя министра образования Украины Игоря Гарбарука и судьба его 27-летней помощницы Кристины Тишкун, которая пришла на деловую встречу в откровенном наряде.

Другую половину времени обсуждали трансвеститов на Западе. "Сегодня Запад – это идеология трансгендера!" - возмущенно воскликнул режиссер Карен Шахназаров. И категорически заявил, что он отказывается быть частью того мира, в котором людям отрезают пенис и объявляют их женщинами. Шахназаров довольно долго рассуждал на эту тему, после чего объявил приговор:

"Нет на Западе великих мыслителей, писателей, режиссеров! Титаник гибнет, нам надо отойти от него подальше".

Тут экономист Делягин, недавно ставший депутатом Госдумы сделал предложение: "Надо помочь Титанику. Никакого согласия с Западом быть не может. Запад – бешеная собака. У Европы нет мозга. Мозга нет вообще у всей элиты Запада". Конец цитаты.

Надо отметить, что на фоне постоянной утечки российских мозгов на Запад, и особенно на фоне эпохального запуска Западом космического телескопа и целого ряда открытий, сделанных на том же "безмозглом Западе" слова экономиста Делягина выглядят особенно убедительными.

Поскольку своих дураков российскому телевизору явно не хватает, зовут из-за границы. В последнее время Скабеева очень полюбила украинского депутата Киву, который стал постоянным участником ее ток-шоу. В этот раз Кива неплохо дополнил Шахназарова и Делягина:

"Вы должны радоваться тому что Запад деградирует. Культура Запада – это культура смерти, которая обречена. И то что Запад увлечен отрезанием пенисов, позволит России стать мировым лидером"…

Уходящий год, действительно, отбросил Россию в прошлое. В этом смысле Путину удалось многое. Раздавить оппозицию. Выдавить из страны многих думающих людей. Запретить историческую память. Населить медиа злобными уродами и дураками. Россия под руководством Путина входит в 2022 год в состоянии деградации и нарастающей неконкурентоспособности. На языке Путина все это кажется называется "здоровый консерватизм"…