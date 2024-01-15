Жаль, что россияне так плохо знают "русские народные пословицы и поговорки". Возможно, это потому, что русские не являются нацией, народом, потому и не могут знать ничего такого, что передает мудрость из поколения в поколение. Ведь как хорошо сказано "не рой другому яму, сам в нее попадешь". Вот прямо библейская истина, скрепная, как любят говорить на россии.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Це я до чого. От сидять собі росіяни по вуха в гімні, що тече з порваних каналізаційних труб й мріють, щоб замерзла Україна та Європа. Ну, про Європу й блекаут вони поки що мріють бездієво, а ось нам кожну ніч влаштовують "салюти" з "шахедів" та ракет. Й після кожного запуску та обстрілу у соцмережах росії палає "уделали х*хлов", "дали х*хлам огонька", "надо больше ракет". Росіяни так бажають усім зла, що зло не бачать у своєму оці, пише Олена Степова для "Інформаційного спротиву".

Я не розумію ось цього. Та ніхто у світі не розуміє. Ну, займайся своєю країною, проблем же вище неба, проблем же ж космос й чорна дірка, але – ні. Вони лізуть в інші країни, намагаються усе зруйнувати, намагаються усіх втягнути у цю чорну дірку гетто, де ні благ цивілізації, ні людяності, ні того, що ще тримає нас на цій планеті – любові.

Ненависть до усього живого, до самих себе. Це дикунство. Ось пишуть про росіян "тварини", а я заперечую. Бо ж тварини, це ніжні, розумні, віддані, охайні. Жодна коза не буде пити засмічену, брудну воду з брудного цеберка. Тварини відчувають нашу біль, смуток, страх. Ось навіть обстріли тварини відчувають за довго до того, як ми почуємо звук ракет.

А ці… ні, не можна їх називати тваринами, це людиноподібні істоти, по іншому я не можу їх назвати. Я вже не знаю, як ото докричатися світу, щоб він побачив справжнє обличчя росії, вірніше оту дикунську чорнороту внутрішню сутність, яку поки що світ не бачить та не відчуває, як тхне з російської пащеки "на Берлин, Литву, Латвию, Эстонию, Польшу", "уничтожить мир".

Але, росіяни забули й про те, що "бог не теля, бачить з відсіля", "карма", "бумеранг", оце усе красиво вписано у банальну народну мудрість – "не рий іншому ями".

Коли починалася зима, росія мліла "придет генерал Мороз, и мы покажем х*хлам". Вони мали на увазі, що у період морозів вони будуть гатити ракетами по нашій інфраструктурі, хатам, школам, лікарням, вбиваючи нас, залишаючи без світла. Якби їм дали можливість, вони б точнісінько так діяли по відношенню до будь-якої країни.

Що ж, мороз прийшов. Але таке враження, що це генерал Морозенько разом з полковником Заморозько. Пів росії замерзає, сидить без світла, води без надії на відновлення комунальних мереж та постачання світла та тепла. Тепло, правда, з’являється, але якось не так, як хотілося б росіянам, тому час від часу в них до замерзання, ще й щось горить. То якби в них не падали літаки, можна б було змерзлих в Якутії возити грітися в палаючий Пітер.

В них комунальні мережі, які були побудовані в 50-70-ті роки минулого століття, ніколи не ремонтувалися, а росіяни вважають себе нано-технологічною нацією, яка може захопити світ. В них люди не мають чого їсти, а вони мріють, щоб усі жили, як вони.

Ось захопили вони частину Луганської, Донецької областей й що? Чи зробили вони там людям "Швейцарію", як обіцяли та, як люди чекали? Ні!

Ота оспівана росіянами "новая русская территория", сидить місяць без світла по шию у лайні, я маю на увазі ОРДЛО, а росіяни кричать "асвабадили". Від чого? Від життя, світла, води, газу, їжі?

Знаєте, ось на Ростовщині люди вже кажуть, що влада має включати сповіщення про небезпеку, коли робить пуск ракет по Україні, бо ж ракети падають по усьому регіону. Спочатку це були одиничні випадки, не часті, а зараз, це системний "падіж". Кожного разу, як в нас звучить повітряна тривога, десь на Ростовщині, Краснодарський край, вжинається у землю, очікуючи, що у ракети щось там відмовить й вона знесе людям голови.

Все частіше там кажуть "зачем мы их бомбим, если это и у нас падает". Вже погано дивляться у сторону поставщика ракет, Китай, мовляв, які поганці, дають усе неякісне, від машин до ракет. Поки не пов’язують усі їх проблеми з їх підтримкою путіна та підтримкою війни, їх бажанням усе знищувати. Щоб це сталося треба ж щоб були якісь моральні якості, а їх там не має.

Ну, тому всесвіт буде посилати "приветики" росіянам у якості пожеж, морозів, потопів та іншої кари небесної, навіть, якщо усе це витвір рук людських. Сьогодні Ростовщина занурена у темряву. Це другий масштабний блекаут Ростовщини. Перший такої потужності був під час пожежі та аварії на Новочеркаській АЕС.

Наразі без світла райони Ростова-на-Дону, майже весь Батайськ, Морозовськ, Біла Калитва, частина Гуково, Новошахтинська та Новочеркаська. Кажуть, що трапилася аварія на центральних мережах. На Ростовщині мінус 20 градусів. У будинках через відключення зникли опалення та вода.

Як повідомляють мої інформатори, за кілька годин до зникнення світла в Морозовську (а там величезний військовий аеродром та скупченні військової техніки та складів) було чутно дуже сильні "хлопки, переходящие в бурные овации". Тому маю надію, що це щось там "співало на біс".

Це не перший та не останній блекаут на росії, я вже писала, що це системне явище. Саме тому російська компанія "Россети" запровадила графік тимчасового обмеження електропостачання, як на росії так й в ОРДЛО. Останній раз віялові відключення світла на Донбасі були у 90-ті.

На Ростовщині масові віялові відключення світла почалися з 2014-го року, коли до їх електромереж приєднали окуповані райони Луганщини та Донеччини. До цього віялові відключення теж існували, але не мали такого масштабного характеру.

Схоже, що мрії тих лугандонців, які мріяли "назад в ссср", "пожить по-русски" нарешті виконується.

Сьогодні росіяни святкували "старий новий рік", що ж, якось не дуже щасливо для росіян рік починається, то йолочка не горить, то снігурка тоне, то дід мороз – "200-й". Будемо тримати за них кулачки, щоб, як-то кажуть, "умерла так умерла", але насолодитися агонією нам ніхто не заважає.