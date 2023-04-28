Хорошие русские? В компьютерной игре Minecraft российские дети развлекаются войной против ВСУ. Видео

Российские дети избрали для себя весьма жестокое развлечение – в известной компьютерной игре Minecraft они имитируют войну против ВСУ. Также геймеры уничтожают символику Украины в игре.

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Об этом стало известно из росСМИ. В игре присутствуют надписи "ЗСУ", флаг Украины, от которых игроки предпочли избавиться (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Куда вы там наступать собрались! Всем лежать!" – выкрикнул российский ребенок.

После этого он убежал в глубь здания.

"ВСУ, флаги Украины... Срывай это все го*но!" – заявил малолетний игрок.

В процессе игры геймер уничтожил всю украинскую символику и озвучил это на видео.

"Слава Украине? Нет! Слава России", – сообщил подрастающий оккупант.

Отметим, что Minecraft — видеоигра от независимой студии Mojang 2011 жанра "песочница" в открытом мире с видом от первого/третьего лица. Игра положила начало одноименной серии, для всех произведений которой характерен минималистический кубический дизайн.

Как сообщал OBOZREVATEL, государство-террорист Россия будет включать детей в возрасте от 14 лет в единый реестр воинского учета. В будущем сформированную базу планируют использовать для рассылки электронных повесток.

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