Всевышний решил наказать Кремль и лично Путина за самоуверенность в прогнозах на будущее и мировые процессы. Россию как отрезали вдоль ее западных границ от атлантического антициклона и она буквально замерзает. Если в Москве минус 22, то на Урале и в Сибири порой хорошо за 40, тогда как в Украине лишь подмораживает, а в Европе вообще весенняя погода с плюсовой температурой.

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В Гамбурге на Новый год + 17! "Мерзни, мерзни, волчий хвост", - посмеялся над Европой прошлым летом Вова Путин, только этот "хвост" оказался почему-то в России, а не в Европе. Евросоюз, можно теперь быть уверенным, пережил эту зиму, переживет и все другие без российского газа. С 1 января 2023 Германия и ряд других стран ЕС полностью прекратили закупки газа и нефти в России. Уйти с европейского рынка в сфере нефтепродуктов и газа легко, вернуться туда будет крайне сложно или даже невозможно. Газпрому придется лихорадочно искать рынки сбыта, которые для него фактически закрыты. Россия может поставлять газ в Китай не более 15% от того объема, который поставлялся в Европу. Все остальное придется сжигать на месте добычи. С нефтью дела ничуть не лучше: доставлять ее в Индию и Китай танкерами очень дорогое "удовольствие" и по сути на грани рентабельности добычи.

Все эти "сюрпризы" для Кремля оказались неожиданными, так как Путин и его окружение были абсолютно уверены в полной зависимости Европы от их газа и нефти. Как они предполагали – война никак не повлияет на желание европейцев жить комфортно в тепле и без ограничений. Тут они круто просчитались и теперь их уверенность в безнаказанности обойдется очень дорого всей стране. Бюджет России на 40% наполняется за счет продаж нефти и газа, добавив к этому ограничения по санкциям на другие товары и природные ресурсы, то пора заказывать марш "Прощание славянки". Как гласит одна поговорка: "Не было горя, купила баба порося". Все как-то "заморозилось" и Европа с Америкой не сильно торопили Кремль вернуть Крым Украине по добру - по здоровому, но в Москве решили взять Запад на испуг и побряцать оружием. К их несказанному удивлению Запад не испугался и решил встать на сторону Украины, предоставляя ей почти неограниченную военную и финансовую помощь. Совсем недавно Путин возмущался расширением НАТО на Восток и грозил всем ответными мерами, если это произойдет. В этом году Финляндия становится членом НАТО, протяженность границы которой с Россией составляет 1270 км. Как говорится: "Получи, фашист, гранату".