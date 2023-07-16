Мир очень опасается, что Россия применит ядерное оружие и российско-украинская война перейдет в Третью мировую. Этот страх ощущается каждый раз, когда начинается обсуждение предоставления Украине более мощного оружия для защиты и сохранения жизни украинцев, освобождения оккупированных территорий и возвращения России за пределы украинской границы.

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Далее текст на языке оригинала.

На росії цей страх розуміють, тому вдало цим користуються, кожен раз нагадуючи світові, що вони, росіяни, мавпочка з ядерною зброєю у руках, яку слід боятися. Щоб додати яскравості почуттям та збільшити долю страху, росія захопила ще й Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі й погрожує її підірвати. Тобто це відкритий ядерний шантаж, який використовує терорист, щоб змусити світ, який вона тримає цим страхом у заручниках, віддати їй на поталу Україну.

Знаєте, чомусь, коли я побачила, що козирем у ядерному шантажі, стала саме Запорізька АЕС, я зрозуміла, що з ядерною зброєю на росії швах, тобто, як кажуть спеціалісти, вона у геть непригідному для використанні стані й у кремлі не впевнені, чи вилетить, чи досягне цілі, чи знищить саму росію під час пуску. Тому на перший план вивели шантаж ЗАЕС. Вірю в це, бо знаю в якому стані на росії заводи й навіть АЕС.

Щоб про це дізнатися, далеко ходити мені не було за потреби, я 42 роки прожила на україно-російському кордоні, поруч з Ростовською областю. Тому знаю у якому стані там заводи, шахти, ГЕС та АЕС. Насправді, росія увесь цей час використовувала той ресурс, що залишився у неї від ррфср. Ні, звичайно є щось будували, реконструювали, щоб йти у ногу з сучасністю, але виключно за рахунок імпорту, як запчастин, ліній, блоків так й технологій.

То багато заводів росії знаходяться у стані а-ля 1945-ті, тобто таке враження, що їх бомбили усі ці роки. Більшість реконструкцій та модернізацій – це просто списання грошей, які потім маскували під "пожежу".

Саме так зреагували ростовчани, коли на шостому блоці Новочеркаської ГРЕС відбулося загоряння. Ось цитати:

"Я 10 лет езжу возле этой ГЭС, все эти года она выглядит, как заброшенка, понятное дело, что что-то прогнило, рухнуло, закоротило, здесь все полусгнившее".

"Какие укро-беспилотники, у нас дождь-стихийное бедствие, последствия которого ликвидируют полгода".

"Она жуткая и старая, там ничего не ремонтируется, работает, как есть, поэтому не удивительно, что загорелась, молитесь, чтобы наша АЭС не "хлопнула".

"Ростовскую АЭС берегут, она же на Турцию электричество вырабатывает, поэтому мы без Новочеркасской будем без света годами сидеть, с АЭС мощности нам не перекинут".

"Я вот смотрю на Украину, ну, разбомбили наши там все, и?… через сутки, а то и часа через 2, там все работает. Или наши бомбят только по телевизору, или хохлы реально титаны. А у нас, дождь прошел, прощай цивилизация. Если по нам 1 раз укры стрельнут, здесь будет не то что блекаут, здесь цивилизация вымрет".

"Та ладно, ну, загорелась, ну, потушат, вон патронный горел, это жесть, люди 3 дня с пола подняться боялись".

"Пожар на 6 блоке? Серьезно? Ржу! Его только отремонтировали за оулиард рублей, пожар, это вовремя. Комиссии же по приемке еще не было".

В Європі, де техніка безпеки на самому високому рівні, як й відповідальність, звісно ж не розуміють усієї повноти руської душі, де головний принцип життя "авось". Авось пронесе, авось не впаде, авось не згорить.

Якщо придивитися на статистику виробничих аварій на підприємствах Європи та США та статистику аварій на російських заводах, стає зрозуміло про що йдеться мова. Для росії стан "згоріло-зірвалося-вибухнуло" це норма, то аварії тут відбуваються майже щотижня.

Я часто роблю аналіз аварій на російських виробництвах, особливо на воєнних. Звісно ж це важливо та надважливо в умовах військової агресії з боку росії. Тому через соцмережі дуже гарно відслідковується де саме розпочато випуск зброї, на яких заводах, які масштаби. Здебільшого, як тільки завод отримує навантаження, там стається вибух, пожежа чи якась аварія. Це говорить про стан підприємств.

Й усюди я спостерігаю одне й те саме: недотримання технологій, правил безпеки, застаріле обладнання, приховування масштабів аварій та людських жертв й, звісно ж, приховування впливу на екологію.

Українці знають, як це жити в гетто радянського часу та як це, коли вся інформація про аварію, жертви та вплив на екологію та здоров’я людини приховується. В нас є страшний досвід ЧАЕС. Тоді радянське керівництво приховало від людей усю правду про загрозу життя, не організувало своєчасну евакуацію. Усі свідчення виживши спеціалістів після аварії свідчать про те, що робота по тестуванню реактора була виконана халатно під "авось", "для галочки", як усе, що робилося у радянські часи.

Так, за свідченнями Юрія Андрєєва, президента Союзу Чорнобилю України, всі компоненти реактора повинні були протестовані до початку фактичного виробничого процесу, але цього не було зроблено!

Звісно ж, що після аварії операторів ЧАЕС було звинувачено в тому, що вони провели тест з грубими порушеннями правил роботи, технології та безпеки при роботі реактора, бо ж мав бути "цап відбувайло" з нижчого робітничого складу, якийсь умовний "ворог народу", на якого можна було повісити начальське "давай-давай". Тому нагадаю, що ЧАЕС почала працювати у грудні 1983 року, а тест, який повинні були провести перед стартом роботи, провели у квітні 1984 року.

В Європі це не розуміють, тому навряд чи здогадуються про стан речей на росії. Вірили ж у її велич та міць.

Війна зірвала з росії усі маски, то вже НАТО має побачити усі недоліки російського воєнпрому. Бо щось хвалена "Армата" в цьому році не була навіть на параді у москві. Звісно ж, на росії ще є потенціал, бо ж використовується імпортне обладнання, чипи, технології, які б обхід санкцій поставляє той же Іран. Але здебільшого виробництва потерпають через брак запчастин, обладнання, якісних фахівців.

Наприклад, Новошахтинська АЕС, яка теж неодноразово горіла, на ній стаються витоки радіації та аварії, побудована виключно на імпортному обладнані. Можливо тому, ядерна енергетика росії все ще не під санкціями.

Аварії на будь-яких заводах росії, а тим паче ГЕС , ГРЕС чи АЕС, епідемії, як, наприклад, масштабна епідемія лейкозу корів, яка накрила 90% тваринницько-виробничого комплексу росії й росія змушена була законодавчо допустити молоко лейкозних корів до продажу, щоб уникнути дефіциту молочних продуктів, приховуються. Усе приховується. Масштаби, ступінь ураження, вплив на людей та довкілля. Це, як на фронті, "у нас потерь нет", "отрицательное горение завода".

Тому на ці факти треба теж звертати увагу. На цей час росія більш небезпечна саме через використання АЕС, ядерні заводи, ядерні відходи, хімічну промисловість, яка теж дихає на ладан та живе виключно на "авось".

Щоб знищити світ та утворити новий "Чорнобиль", росії не потрібні ні обстріли, ні війна, це країна, яка вже сама по собі розпадається від гнилі. Кожне небезпечне підприємство росії, хімічне чи з ядерного збагачення, кожна російська АЕС, це бомба. Некерована, небезпечна бомба, яка може вибухнути у будь-який час. Бо відношення персоналу до усього "авось", бо ремонт "з гімна та палок", бо контроль "для галочки", бо ж "діди й так працювали".

14 липня 2023 року на ядерному об’єкті – Уральському електрохімічному комбінаті, у ЗАТО Новоуральськ (Свердловська область рф) стався вибух. Робітники переміщали майданчиком ємність з гексафторидом урану, вона впала і розгерметизувалася.

Фтори́д ура́ну (VI) — бінарне з’єднання урану зі фтором, прозорі леткі світло-сірі кристали. Зв’язок уран-фтор у ньому має ковалентний характер. Має молекулярну кристалічну ґратку. Дуже отруйний.

За інформацією місцевих соцмереж, до заводу летять "швидкі", люди кажуть про сотні постраждалих чи загиблих, бо усе приховується. У місті паніка. Влада ж міста попросила мешканців не панікувати, не відчиняти вікна та не виходити на вулицю, а ситуацію назвала "виробничими незручностями".

З Москви до Новоуральська прилетіла комісія на чолі з президентом АТ ТВЕЛ (російська компанія, виробник ядерного палива, входить до держкорпорації "Росатом") Наталією Нікіпеловою.

У прес-службі УЕХК, нагадаю, УЕХК — найбільше у світі підприємство зі збагачення урану, який постачається для забезпечення потреб у ядерному паливі АЕС, підтвердили факт аварії, проте повідомили, що масштаби менші: "14 липня о 09:13 у цеху 53 УЕХК відбулася розгерметизація балона із збідненим гексафторидом урану об’ємом 1 куб. м. Один постраждалий. Ситуація має локальний характер і обмежена територією виробничого цеху. Персонал цеху евакуйований, провадиться санітарна обробка. Радіаційна обстановка на підприємстві та за його межами в нормі. Якась небезпека для мешканців Новоуральська та персоналу комбінату відсутня. Причини інциденту встановлюються. УЕХК працює у штатному режимі. Інцидент було локалізовано і не несе ризиків для населення. Наразі здійснюється санітарна обробка цеху, де стався інцидент".

Тобто усе добре, дихайте глибше. Ніякої евакуації мешканців міста чи протихімічні заходи для локалізації забруднення чи запобігання впливу на людей не проводяться.

Й хоча інші російські видання повідомили про одного загиблого та трьох постраждалих, не вказуючи їхніх імен та посад, корпорація "Росатом" одразу спростувала ці факти та назвала всіх "постраждалими", а ситуація штатною та безпечною для населення.

Російський професор Володимир Кузнєцов, колишній начальник інспекції з нагляду за ядерною та радіаційною безпекою Держатомнагляду СРСР, доктор технічних наук, який мав сміливість прокоментувати цю ситуацію з балоном із збідненим гексафторидом урану на Уральському електрохімкомбінаті у Новоуральську, сказав, що ця речовина вкрай небезпечна та отруйна.

За словами Кузнєцова, у шахтах видобувається уран, потім його відправляють на збагачувальну фабрику, з неї виходить такий продукт як жовтий кек. Далі цей жовтий кек потрапляє на підприємство зі збагачення, де він контактує зі фтором і з’являється така речовина, як гексафторид урану. Далі гексафтористий уран у вигляді газу вирушає на фабрику зі збагачення, на завод. На росії таких підприємств, де відбувається збагачення урану, чотири. Відвальний гексафторид урану є продуктом життєдіяльності цього підприємства й це вкрай небезпечна речовина, але не з погляду радіоактивності, а з погляду його хімічної активності.

В соцмережах видаляється уся інформація стосовно постраждалих й факти того, що до лікарні Новоуральська все ж таки доставили велику кількість робітників. Медиків, які були у відпустках та у вихідні, терміново викликали на роботу. Але вказали, що сім’ї єдиного за версією ЗМІ загиблого (за версією Росатома постраждалому) слюсаря обіцяли надати всю необхідну допомогу.

Для росії ця ситуація не дуже приємна, бо вказує на вразливість та небезпечність виробництва ядерного палива. Бо усі ці "балони" – це з радянських часів, й нічого там не мінялося. Робочі на таких заводах смертники, бо ж розуміють, що у разі чого "їхтамнебуло". Тобто похоронять тихо, можливо дадуть родинам якусь компенсацію, а можливо просто знищать чи посадять, щоб не було свідків.

Для нас ця ситуація зрозуміла, бо нагадаю, будь-яка аварія на росії буде мати інформаційний шум рівня радянського у часи ЧАЕС, тобто "ничего страшного не произошло". Радіацію чи хімічну загрозу назвуть корисною, на тому й усі заходи безпеки.

Згодом таких аварій буде більшати, бо усі підприємства росії – це застаріли технологічні процеси, відсутність сучасного обладнання, а на багатьох вже й дефіцит, як обладнання, так й кадрів.

Тому світовій спільноті треба зрозуміти ще одну річ: росія є небезпечною не тому, що має ядерну зброю, а тому, що це мавпочка, яка має у руках ось такі хімічні, ядерні виробництва, АЕС та інші небезпечні об’єкти, до яких відноситься халатно та безвідповідально.

Тому будь-яка масштабна аварія, яка зробить з росії другий по масштабам "чорнобиль", можлива. І не тільки через гниле та застаріле виробництво, а ще й тому, що це дуже вигідно Кремлю, бо через шум та жах від наслідків такої аварії світ може забути про російські злочині, які скоєні проти України. Тому ядерна чи хімічна аварія (керована чи не керована) може бути дуже корисною для кремля, наприклад, як шанс зняти санкції для отримання тих чи інших запчастин, виробничих ліній, чи гуманітарної допомоги та емпатії світу.

Саме тому росія має перестати існувати у тому диктатурно-терористичному вигляді, якою вона є зараз, бо це постійна загроза світу. Бо ця тоталітарна машина без роздумів знищує усе живе, чи то пересічні росіяни, чи то ненависні росіянам українці, чи євреї, чи грузини, чи поляки, чи німці. Ця тоталітарна машина не може відбудувати сучасне та безпечне виробництво. Будь-яке виробництво на росії – це страшний технологічний архаїзм, якщо на нього не впливають сучасні імпортні технології.

Світ має почати геополітичну перебудову, як колись після Другої світової, здійснив це, щоб врятувати себе від загрози нацизму. Федеративні суб’єкти, які входять до складу сучасної росії, мають отримати право на незалежність, як колись окуповані срср країни отримали право на самодостатність та незалежність від цього окупанта. Інша ж частина, так званої росії має отримати незалежне управління від більш цивілізованої частки суспільства, щоб назавжди позбутися шовінізму, рашизму та іншого архаїзму, яке несе загрозу світу.