Хакеры взломали сайт, где собраны данные о владельцах недвижимости в Москве, и оставили особое 'послание'. Фото

Хакеры в ночь на 7 августа взломали сайт МосгорБТИ, содержащий информацию о владельцах недвижимости в Москве и Московской области. После взлома на сайте появилось сообщение, что все данные о местах пребывания и собственности российских политиков, военных и сотрудников спецслужб переданы Силам обороны Украины.

Видео дня

После атаки сайт МосгорБТИ прекратил работу. Об этом пишет российское издание "Важные истории".

По данным издания, хакеры, взломавшие сайт МосгорБТИ связаны с Украиной. В появившемся на сайте после взлома сообщении упоминается хакерская организация "sudо rm -RF", объединившая айтишников, работающих "для мира в Украине".

Ранее хакеры из этой же организации совершили атаку на Rutube в мае 2022 года, тогда видеосервис не работал двое суток, пишут "Важные истории".

В этот раз целью хакеров стал сайт Московского городского бюро технической инвентаризации, содержащий данные о владельцах недвижимости в Москве и Московской области. На нем в ночь на 7 августа появилось сообщение о взломе.

"В нем сказано, что взломщики получили все данные о местах пребывания и собственности жителей столицы России. "Информация про госслужащих, политиков, военных и представителей спецслужб, поддерживающих войну с Украиной, переданы силам обороны Украины", указали авторы заявления. После хакерской атаки сайт МосгорБТИ не работает", – отмечает издание.

"Важные истории" также показали скриншот с сайта, сделанный около 5 часов утра 7 августа с упомянутым сообщением.

Напомним, ранее украинские хакеры "взломали" базы данных экономического саммита "Россия-Африка 2023". Из полученных вследствие взлома документов, в частности, следует, что США инвестируют средства в образование, медицину, кибербезопасность, энергонезависимость и другие жизненно важные сферы для развития африканских стран. Россия же рассматривает Африку как сырьевую базу, которую можно использовать для добычи полезных ископаемых.