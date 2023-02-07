ГУР: Шойгу официально отчитывается о несуществующих победах в Украине, конфликт военных с "вагнеровцами" набирает обороты
Министр обороны России Сергей Шойгу всячески пытается выслужиться перед российским диктатором, приписывая себе несуществующие победы на фронте в Украине. Также росСМИ по его приказу всячески умалчивают роль наемников ЧВК "Вагнер" в боевых действиях.
Шойгу намеренно не упоминает "вагнеровцев", чтобы создать представление, что за все продвижения оккупантов якобы отвечает именно армия РФ. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram.
В частности, на селекторном совещании Шойгу заявил о полном контроле "второй армии мира" над Соледаром, Клещеевкой, Краснопольем, Благодатным, Николаевкой Донецкой области и Подгорным, Лобковым Запорожской области.
Министр также отчитался об "успешном" развитии боевых действий под Бахмутом и Угледаром на Донетчине. Он заявил, что все эти "успехи" якобы являются результатом действий вооруженных сил РФ, хотя на самом деле на всех упомянутых направлениях боевые действия в основном ведут наемники Евгения Пригожина, а не российские военные.
"Кадровая российская армия играет лишь эпизодическую роль "сил поддержки". Эта информация замалчивается российскими пропагандистскими СМИ, что свидетельствует о продолжении конфликта в среде военно-политического руководства РФ", – отметили в ГУР.
Что касается упомянутых выше населенных пунктов Донетчины и Запорожья, в Генштабе ВСУ сообщали об отходе наших военных из Соледара еще 25 января. Остальные же села пока, по официальным данным, не находятся под контролем врага. Украинские защитники продолжат держать там оборону.
В разведке также напомнили, что в начале этого года военное командование РФ создало и распространило специальный документ, в котором было сказано, как именно российские пропагандисты должны освещать происходящее на поле боя в Украине.
Содержание этих "рекомендаций" заключалось в необходимости делать акцент на "выдающейся роли" руководства Шойгу, Герасимова и остального высшего руководства минобороны РФ. В то же время фактически был введен запрет на упоминание ЧВК "Вагнер" и ее владельца Пригожина.
Как сообщал OBOZREVATEL, Россия в боях за Соледар, упомянутый Шойгу, потеряла столько же людей, сколько в двух войнах в Чечне.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!