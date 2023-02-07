ГУР: Шойгу официально отчитывается о несуществующих победах в Украине, конфликт военных с ''вагнеровцами'' набирает обороты

Министр обороны России Сергей Шойгу всячески пытается выслужиться перед российским диктатором, приписывая себе несуществующие победы на фронте в Украине. Также росСМИ по его приказу всячески умалчивают роль наемников ЧВК "Вагнер" в боевых действиях.

Видео дня

Шойгу намеренно не упоминает "вагнеровцев", чтобы создать представление, что за все продвижения оккупантов якобы отвечает именно армия РФ. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram.

В частности, на селекторном совещании Шойгу заявил о полном контроле "второй армии мира" над Соледаром, Клещеевкой, Краснопольем, Благодатным, Николаевкой Донецкой области и Подгорным, Лобковым Запорожской области.

Министр также отчитался об "успешном" развитии боевых действий под Бахмутом и Угледаром на Донетчине. Он заявил, что все эти "успехи" якобы являются результатом действий вооруженных сил РФ, хотя на самом деле на всех упомянутых направлениях боевые действия в основном ведут наемники Евгения Пригожина, а не российские военные.

"Кадровая российская армия играет лишь эпизодическую роль "сил поддержки". Эта информация замалчивается российскими пропагандистскими СМИ, что свидетельствует о продолжении конфликта в среде военно-политического руководства РФ", – отметили в ГУР.

Что касается упомянутых выше населенных пунктов Донетчины и Запорожья, в Генштабе ВСУ сообщали об отходе наших военных из Соледара еще 25 января. Остальные же села пока, по официальным данным, не находятся под контролем врага. Украинские защитники продолжат держать там оборону.

В разведке также напомнили, что в начале этого года военное командование РФ создало и распространило специальный документ, в котором было сказано, как именно российские пропагандисты должны освещать происходящее на поле боя в Украине.

Содержание этих "рекомендаций" заключалось в необходимости делать акцент на "выдающейся роли" руководства Шойгу, Герасимова и остального высшего руководства минобороны РФ. В то же время фактически был введен запрет на упоминание ЧВК "Вагнер" и ее владельца Пригожина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия в боях за Соледар, упомянутый Шойгу, потеряла столько же людей, сколько в двух войнах в Чечне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!