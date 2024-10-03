Гремели взрывы: в Белгородской области пожаловались на атаку дронов. Фото и видео

В ночь на 3 октября в Белгородской области РФ прогремели мощные взрывы. Местные жители заявили, что регион массированно атаковали украинские беспилотники.

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Чиновники по традиции отрапортовали об "успешной работе ПВО", а пожары назвали следствием падения "обломков". Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом с вечера 2 октября работала система ПВО. Позже он сообщил, что в результате падения фрагментов беспилотников в Белгороде "загорелся мусор на крыше гаража", а в селе Ближняя Игуменка на территории частного домовладения произошло возгорание бани.

Позже Гладков пожаловался, что ранения получил мирный житель в селе Ясные Зори. По легенде губернатора, БПЛА якобы атаковал легковой автомобиль, в результате чего мужчина с осколочными ранениями предплечья, спины и поверхностными ранами бедра был госпитализирован.

В минобороны РФ заявили, что в течение ночи средствами ПВО перехвачено и уничтожено 113 украинских беспилотных летательных аппаратов. По легенде террористического ведомства, 73 БПЛА ликвидировали над территорией Белгородской, 25 БПЛА – над территорией Воронежской, 14 БПЛА – над территорией Курской и один над территорией Брянской областей.

Напомним, утром 3 октября аэропорты Казани и Нижнекамска (РФ) временно приостановили работу для "обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов". Официальную причину в Росавиации не называют, но граждане РФ жалуются на атаку беспилотников.

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 сентября украинские дроны могли атаковать российский аэродром "Миллерово" в Ростовской области, где базируется вражеская тактическая авиация. Системой мониторинга NASA Firms на части аэродрома и вблизи него зафиксирован пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны в ночь на 29 сентября поразили очередной крупный российский склад боеприпасов, на этот раз в Волгоградской области. Вражеский арсенал в районе населенного пункта Котлубань за сотни километров от Украины поражен благодаря совместной операции ГУР, ССО, СБУ, СВР и ВСУ, которые запустили около 120 дронов.