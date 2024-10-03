'Все по плану?' Аэропорты Казани и Нижнекамска остановили работу из-за угрозы дронов, россияне в истерике

Утром 3 октября аэропорты в Казани и Нижнекамска (РФ) временно приостановили работу для "обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов". Официальную причину в Росавиации не называют, но граждане РФ жалуются на атаку беспилотников.

Видео дня

Работа аэропорта Казани парализована с 6:00 утра, Нижнекамска – с 7:45. Об этом пишут российские пропагандистские Telegram-каналы.

В пресс-службе аэропорта Казани заявили, что приём и отправка воздушных судов не осуществляется по указанию органов управления воздушным движением. С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта. Направляющиеся в аэропорт "Казань" рейсы Омска, Хургады и Челябинска перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Бегишево.

Некоторые рейсы на отправку задерживаются более чем на два часа. В аэропорту задержаны как минимум 8 рейсов, которые должны были осуществить перелеты внутри страны, а также несколько международных рейсов.

Граждане страны-террориста РФ устроили истерику из-за атаки БПЛА и возмутились, что дроны пролетели полстраны аж до Казани. Россияне вспомнили кремлевские заявления о том, что "СВО" идет по плану.

Также россияне упрекнули минобороны РФ и пропагандистов, которые регулярно заявляют о якобы "успешной работе ПВО" по дронам.

Стоит отметить, что расстояние от государственной границы Украины до Казани превышает 1000 километров. Накануне кремлевские пропагандисты заявили, что Украина запустила в сторону РФ якобы несколько сотен беспилотников самолетного типа.

Напомним, Силы обороны в ночь на 29 сентября поразили очередной крупный российский склад боеприпасов, на этот раз в Волгоградской области. Вражеский арсенал в районе населенного пункта Котлубань за сотни километров от Украины поражен благодаря совместной операции ГУР, ССО, СБУ, СВР и ВСУ, которые запустили около 120 дронов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 сентября украинские дроны могли атаковать российский аэродром "Миллерово" в Ростовской области, где базируется вражеская тактическая авиация. Системой мониторинга NASA Firms на части аэродрома и вблизи него зафиксирован пожар.