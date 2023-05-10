ЧВК "Вагнер" уже ждет? В России мужчине дали два года колонии за отказ от участия в войне против Украины

Российский суд в Петропавловске-Камчатском бросил за решетку мужчину, который отказался выполнять преступный приказ и вступать в войну против Украины. Теперь россиянин должен отбыть 2 года и 6 месяцев в колонии-поселении.

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РосСМИ пишут, что инициалы подсудимого – С.А.С., его имя не раскрывается. Военнослужащего, который не захотел стать оккупантом, судил 35-й гарнизонный военный суд.

Оглашение приговора состоялось еще 25 апреля. Мужчину признали виновным в преступлении, предусмотренном ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа).

Следствие посчитало, а суд согласился с тем, что военнослужащий, "не желая участвовать в боевых действиях и осознавая объявленную в Российской Федерации мобилизацию", отказался принимать участие в "СВО".

Добавим, что расстояние от Петропавловска-Камчатского, административного центра Камчатского края РФ, до Украины – это более 14 200 км по дороге. Чтобы преодолеть этот путь на самолете, понадобиться более 9 часов полета.

Как писал OBOZREVATEL:

– Российских заключенных вербуют на войну против Украины через частную военную компанию "Вагнер". Правозащитники из Gulagu.net в конце апреля этого года заявили, что диктатор Владимир Путин издал секретный указ о продолжении рекрутирования зеков на "СВО".

– Журналисты выяснили, что в ряды "Вагнера" готовы принимать людей, имеющих судимость за распространение наркотиков, которые скрываются от следствия, имеют татуировки в виде нацистской символики. Ограничений для кандидатов практически нет.

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