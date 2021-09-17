Google и Apple удалили приложение "Навальный": соратники оппозиционера назвали решение "позором"

Технологические гиганты Google и Apple удалили приложение "Навальный" из своих магазинов на территории РФ. Поводом для блокировки стало признание Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) экстремистской организацией.

Об этом сообщили соратники Навального – Иван Жданов в Twitter и Леонид Волков в Telegram. По их мнению, Google и Apple совершают огромную ошибку.

"Путин, который устроил кампанию по шантажу в отношении технологических гигантов, посылая к ним приставов, угрожая многомиллионными штрафами и даже уголовными делами против сотрудников. Добился, так сказать", – написал Волков.

В свою очередь Жданов заявил, что то, как ФБК признавали экстремистской организацией, было не судом, а "издевательством над здравым смыслом".

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Отметим, что 16 сентября сотрудники офисов Google и Apple были приглашены на заседание комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета, где первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров пригрозил им уголовными делами.

"Структуры и персоналии, связанные с Apple и Google, должны осознавать, что их заведомо противоправные действия и преступное бездействие, после получения соответствующих предостережений со стороны официальных российских лиц, неизбежно будут иметь для них правовые последствия, вплоть до уголовных", – сказал он.

Как уверил Джабаров, размещение компаниями на своих площадках приложения "Навальный" нарушает российское законодательство о выборах.

В приложении, в частности, указаны списки кандидаты на выборах в Госдуму, за которых призывает голосовать ФБК ("Умное голосование").

"Если завтра "сенатор" Джабаров примет закон о том, что 2+2=17, будут ли Apple и Google менять работу калькуляторов на своих телефонах?" – сыронизировал Волков.

По его словам, нет и не может существовать правовой реальности, в которой публикация списка поддерживаемых кандидатов на выборах является "экстремизмом" или просто чем-то незаконным.

"Этот позорный день надолго останется в истории, потому что в этот день безумному, испуганному старику удалось заставить две великие компании, которым есть чем гордиться, публично сказать, что при определенных обстоятельствах они готовы согласиться, что 2+2=17", – подчеркнул соратник Навального.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские интернет-операторы начали системную работу по блокировке приложения Google Docs. Вероятней всего, причина кроется в публикации списков "Умного голосования".