На имперском "Титанике" скулят, боясь перевернуться. Правда, музыка на дубайской палубе пока еще играет: "золотые детки" беззаботно резвятся, не замечая бури за бортом. Туда им вовремя доставляют кэш и кокаин, шампанское и элитных эскортниц. А в это время их предки, гребущие "лавандос" и формирующие гибельный курс лайнера, нервно всматриваются в мрачные дали, прислушиваясь к постукиванию в машинном отделении. Там, где крутятся большие колеса и работают могучие поршни, такой политический пар вырывается наружу, что душа трепещет и сердце бьется о грудную клетку.

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Вон как Беларусь расколбасило после известия о хвори бульбо-фюрера. Тому сплохнуло еще 9 мая: морда отекла настолько, что даже правую крагу замотать пришлось, дабы скрыть катетер. В понедельник 15-го замумифицированного клубня предъявили общественности, но та не поверила, что это – он. Ибо выглядел неестественно, как восковая фигура от мадам Тюссо. И сипатого включал неуверенно. Но одышка присутствовала, что как бы намекало на подлинность картошки фри. Глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что ожидает в ближайшее время "попытки дестабилизации" ситуации в стране. В связи с этим силовики Беларуси включили режим сверхбдительности, ограничив выезд из страны для высших политических чиновников и силовиков. Колхоз стоит на низком старте, в ожидании пересменки. В Москве, выпучив глаза, следят за процессом, поскольку понимают: скоро нечто подобное ожидает и их "Титаник", только в условиях жесточайшего шторма.

Для начала ФСБ разработала инструкцию для силовиков, позволяющую проводить обыски домов, квартир и транспортных средств россиян без решения суда. Чтобы без всех этих соплей про конституционные права, неприкосновенность и прочую либеральную дурь. Если, с точки зрения ФСБ, наступают ситуации "которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления" - расчехляй маузер и мочи двуногую сволочь! Согласно новой инструкции ФСБ, силовики могут изымать подозрительные документы, материалы и предметы, на хранение которых нет разрешения. К примеру, висит на стене старинная икона, от предков доставшаяся, - а разрешения-то нет! В общем, благодать с разрывом судебных шаблонов. Времена наступают турбулентные: того и гляди армия от ВСУ по щам огребет, и вернется в родные Мухосрански – злющая, как мамба. Тут уж не до либеральных рассусоливаний – тут героев с полным патронташем встречать надо, пока они тебя самого не героизировали посмертно.

Но есть еще одна головная боль, пронзившая мозг царь-крысы: лысой фигурой Пригожина явно кто-то ходит, и весьма успешно. Поговаривают, что сам Королев овладел душой повар-упыря и теперь манипулирует ею как ярмарочным Петрушкой. Яйцеголовые демиурги трепещут и стучат морзянкой в стенки бункера: "Русские дети будущего будут играть в Пригожина – злого, но храброго пирата, воевавшего за Россию. В Людмилу Улицкую, Марка Фейгина, Леонида Гозмана и Максима Каца русские дети играть не будут", - предупреждают яйцеголовые, и аж ёжатся от страха. Ведь одно дело, когда в твою каюту премиум-класса стучит каблуком бухая истеричка Собчак, и совсем другое – когда пудовая кувалда вышибает дверь, после чего в проеме появляется что-то огромное и волосатое. Тут есть от чего уронить кирпичи из широких штанин. На Старой площади срочно готовят информационную операцию по публичной дискредитации Пригожина. Официальные причины - публичные выпады в сторону Минобороны, Герасимова и Шойгу, шантаж уйти с Бахмута и недавний слив Washington Post о якобы контактах Пригожина с разведкой Украины и лично с Будановым. Но подлинная причина в том, что кладбищенский зомбак посмел открыть пасть на верховного обнуленца, про которого даже думать плохо нельзя – не то, что вслух изрыгать такое. О сепаратных переговорах лысого с американцами Кремль вообще молчит, потому что признание этого факта равнозначно признанию будущего поражения. Это значит, что ситуация вышла из-под контроля, и сценарий утопления "Титаника", утвержденный сторонними силами, перешел в стадию реализации. А ведь это именно так и есть.

Система конвульсивно содрогается. Отмечается, что в порыве радикального патриотизма некоторые инициаторы "закручивания гаек" с Охотного ряда перейдут все "красные линии" консенсуса с глубинариями и раскачают-таки корпус корабля. Демиурги спорят: до каких пределов следует допускать консолидацию общества против иноагентов и нежелательных? Держать мохнатый гнев на длинной цепи или пора его отпустить? Не начнут ли дикари грызть друг другу глотки, активировав вирус хаоса, которым невозможно управлять? И не оседлает ли ситуацию тот же Пригожин? А он, скорее всего, именно это и сделает. Значит, мочить Пригожина надо уже сейчас. Не поздно ли спохватились? А тут еще и попрыгунчики активизировались – желающие незаметно покинуть борт на самодельных шлюпках. Как минимум два губернатора пытались уйти со своих постов, но "им не просто запретили, а намекнули на уголовные дела", полушепотом сообщил бывший сотрудник ФСБ. И вообще: желающих соскочить после начала вторжения в Украину оказалось так много, что Кремль ввел негласный, но жесткий запрет. Правда, если у фигуранта много денег – можно сделать исключение за определенную мзду. Например, по состоянию здоровья: грыжа спинная замучила, совсем работать не дает. Вот и приходится сваливать в пучину – прочь с процветающего корыта.

Предчувствуя неизбежность крушения посудины, загарцевал Бастрыкин, возмечтавший неплохо урвать деньжат на спонтанном переделе. Экономический блок правительства не сдержал эмоций и выразил возмущение неуемной публичной активностью главы Следственного Комитета. По информации источников в Минфине и Минэкономики, в этих ведомствах крайне нервно воспринимают инициативу Бастрыкина о национализации ключевых отраслей экономики страны. Силуанов и Решетников сигнализируют в бункер: "Если этот сапог продавит свои инициативы – мы за штурвал не отвечаем - идите в ж…у с поправкой на ветер!"

Захлебываясь в гигантских волнах и рискуя опрокинуться, агрессивный "Титаник" еще постреливает "Кинжалами", которые уже на 100% сбиваются украинскими ПВО. И на горизонте уже виден набирающий силу "Девятый вал" от ВСУ – демилитаризованных путлятиной донельзя. И этот удар будет таким сокрушительным, что хоть жабры отращивай. Что метнуть? Как спастись?.. Играет музыка на палубе, веселя детей "Титаника" в последний раз перед катастрофой. А дальше кто выплыл – тот и молодец. Кто там истошно барахтается за бортом? Безногий герой СВО? Ну, прости, волосатик: нет ножек – нет и будущего.