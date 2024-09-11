Патриарх Кирилл сделал заявление о случившемся на Олимпиаде-2024 и стал посмешищем

Настоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл (в миру Владимир Гундяев) раскритиковал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, получив множество насмешек в ответ. Открытие Олимпиады-2024 прошло 26 июля, после чего организаторы столкнулись с критикой в свой адрес.

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В одном из эпизодов актеры-трансгендеры спародировали работу да Винчи "Тайная вечеря", что оскорбило христиан по всему миру, собрал массу гневных комментариев с возмущениями.

"Сегодня мы наблюдаем активное раскультивирование, раскультуривание, появилось даже особое понятие для описания вводимых в обиход практик – "новая нормальность". Мы видим также переименование различных дикостей в новую культуру. Прошедшая Олимпиада – яркий тому пример. Репортажи с Олимпиады – это очень пессимистическая картинка, отражающая падающую вниз траекторию духовной культурной составляющей западной цивилизации", – заявил Гундяев в интервью ТАСС.

Российские болельщики высмеяли такой пафос со стороны патриарха.

"Эксперт 100 уровня, конечно. Он вообще сможет отличить грязь на Риджент-стрит от грязи на Пикадилли? Или пепел гаванской сигары от пепла манильской? Может он ещё назовёт состав олимпийской сборной СССР по баскетболу в Сеуле?", Разгундел", "У меня вопрос: откидывающийся крестик на голове в этот момент у него был в положение ВКЛ или ВЫКЛ?", "Гуня дичь сморозил", "Этого еще чучела тут не хватало..." – не сдерживают эмоций россияне.

Юзеры уверены, что ничто не сравнится по уровню негатива с ситуацией в России.

"Любой репортаж из РФ плюс-минус о чем угодно - куда более пессимистическая картинка..." – стебутся пользователи.

Как сообщал OBOZ.UA, видео с самыми яркими моментами церемонии открытия Олимпиады в Париже было удалено со страницы организаторов в YouTube.

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